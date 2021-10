Scream 4K Wes Craven Featurette: Neve Campbell, Courteney Cox, Kevin Williamson parlent du maître de l’horreur

Pour célébrer son 25e anniversaire et juste à temps pour Halloween, Pousser un cri est maintenant disponible sur 4K Ultra HD et dans un Blu-ray nouvellement remasterisé le 19 octobre 2021 de Paramount Home Entertainment. Pour célébrer le retour à la maison du slasher emblématique en 4K glorieuse, nous avons un aperçu de l’une des toutes nouvelles fonctionnalités spéciales avec Neve Campbell, Courteney Cox et l’écrivain Kevin Williamson jaillissant du maître de l’horreur, Wes Craven.

25 ans après ses débuts en salles, Pousser un cri reste une expérience cinématographique extrêmement divertissante et terriblement terrifiante. Réalisé par Wes Craven et écrit par Kevin Williamson, le film est une brillante déconstruction du genre d’horreur qui rend hommage aux conventions des films slasher tout en les renversant avec des rebondissements intelligents et des dialogues pleins d’esprit.

Le nouveau Scream 4K Ultra HD, le SteelBook 4K Ultra HD en édition limitée et le Blu-ray incluent un tout nouveau regard sur le film et le réalisateur Wes Craven, avec des images d’archives en coulisses et de nouvelles interviews de stars Neve Campbell, Courteney Cox, et David Arquette, ainsi que scénariste Kevin Williamson et les réalisateurs et autres acteurs du nouvel opus de la franchise dont la première dans les salles est prévue en 2022 par Paramount Pictures et Spyglass Media Group.

Les disques incluent également l’accès à une copie numérique du film et au contenu bonus hérité détaillé ci-dessous :

Un héritage sanglant : Scream 25 ans plus tard – NOUVEAU !

Commentaire audio du réalisateur Wes Craven et du scénariste Kevin Williamson

Fonctionnalité de production

Dans les coulisses

Sur le plateau de cris

Drew Barrymore

Questions et réponses avec les acteurs et l’équipe

Quel est ton film d’horreur préféré?

Pourquoi les gens sont-ils si fascinés par les films d’horreur ?

Après une série de morts mystérieuses dans leur petite ville, un groupe d’amis décalé dirigé par Sidney Prescott (Neve Campbell) devient la cible d’un tueur masqué. Alors que le nombre de morts augmente, Sidney et ses amis se tournent vers les « règles » des films d’horreur pour les aider à naviguer dans la terreur réelle dans laquelle ils vivent. Le film met également en vedette Courteney Cox, David Arquette, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Jamie Kennedy, Rose McGowan et Drew Barrymore.

Sujets : crier