Scream 25th Anniversary 4K Ultra HD Edition arrive en octobre

Le chef-d’œuvre d’horreur de Wes Craven Crier aurait une restauration 4K en octobre. Le film célèbre son 25e anniversaire cette année et il est logique de donner aux fans ce qu’ils désirent. Une version Blu-ray 1080p de Crier est sorti en 2011, deux semaines avant Crier 4 ouvert en salles. Depuis, c’est le silence radio. Un scénario similaire semble se reproduire. Une restauration 4K de Crier est attendu depuis longtemps et c’est le bon moment pour sortir l’édition 4K UHD. La sortie Blu-ray pourrait également aider à raviver l’intérêt des fans pour la franchise depuis le cinquième film de la série également intitulé Crier, sort au début de l’année prochaine. Parce que soyons honnête, personne n’en a vraiment demandé un autre Crier film.

Le synopsis dit : « une adolescente devient la cible d’un tueur qui a traqué et tué l’un de ses camarades de classe. Un journaliste de tabloïd est déterminé à découvrir la vérité, insistant sur le fait que l’homme qui a violé et tué la mère de Campbell un an plus tôt est le le même homme qui la terrorise maintenant. Le petit ami de Campbell devient le principal suspect. »

On ne sait pas si cette nouvelle version sera la coupe originale ou la coupe étendue NC-17 du film. On sait très peu de choses sur le Crier Sortie 4K actuellement. Bien que la liste montre que Paramount Pictures publie un ensemble de deux disques (un disque 4K et un Blu-ray), ils n’ont pas encore confirmé cette nouvelle. Le 14 janvier 2022 est la date de sortie provisoire. Espérons que nous obtiendrons bientôt la confirmation officielle. D’ici là, restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

Crier est considéré comme un film d’horreur par excellence qui a ravivé l’intérêt pour les films slasher. C’était un film exceptionnellement intelligent à l’époque, faisant la satire de nombreux tropes de genre d’horreur tout en subvertissant les attentes. Espérons Crier 5 est à la hauteur de cela. Crier est sorti en 1996 et a rapporté 172 millions de dollars au box-office, devenant ainsi le film slasher le plus rentable de tous les temps. Il a détenu ce record jusqu’en 2018, date à laquelle Halloween l’a dépassé. Bien qu’ajusté pour l’inflation Crier est toujours au top. L’écrivain, Kevin Williamson, s’est inspiré de l’original Halloween, et Crier contient de nombreuses références au film. Crier a été réalisé par Wes Craven, maestro de l’horreur. Craven est surtout connu pour faire des classiques comme Freddy et La colline a des yeux. Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Matthew Lillard, Rose McGowan, Skeet Ulrich et Drew Barrymore ont joué dans le film. Le film a présenté le méchant emblématique Ghostface inspiré d’un tueur réel, l’éventreur de Gainesville.

Craven était intéressé à faire un 5ème film il y a des années, mais en raison de la réception moins que stellaire de Crier 4, ces plans ont été abandonnés. Au lieu de cela, une émission télévisée au format anthologie intitulée Scream : la série télévisée diffusé de 2015 à 2019 sur MTV. L’émission a reçu des critiques mitigées et de faibles notes tout au long de sa diffusion. Cependant, il a fait une bonne deuxième saison. Après la disparition de Wes Craven en 2015, et la fermeture de The Weinstein Company en raison du scandale sexuel Harvey Weinstein, Crier était pratiquement mort dans l’eau. Mais les discussions pour un redémarrage potentiel de Scream ont commencé en 2019 avec Spyglass Media Group en acquérant les droits. Enfin, en mars 2020, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Prêt ou pas ou alors V/H/S) ont été embauchés pour réaliser le film d’après un scénario de James Vanderbilt (Zodiaque) et Guy Busick. Gillett a récemment confirmé que Crier est complètement terminé. Le film marque le retour des stars de retour Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox ainsi que les nouveaux arrivants Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette et Mikey Madison.

Ghostface tuera à nouveau dans Crier 5. La sortie tant attendue de Crier 5 aura lieu le 14 janvier 2022.

Sujets : crier