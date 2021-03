ScourgeBringer sera le dernier jeu PS Vita sorti numériquement

Lors de sa sortie le mois prochain, le 22 avril 2021, ScourgeBringer deviendra le dernier jeu PlayStation Vita à être disponible numériquement sur la vitrine de la plate-forme. C’est avant qu’il ne soit retiré à peine 128 jours plus tard, lorsque Sony ferme la boutique en ligne. Le réalisateur Thomas Altenburger a confirmé la mauvaise nouvelle sur Twitter après avoir déjà déclaré il y a un peu plus d’une semaine que le titre était le dernier « à être approuvé et produit ». ScourgeBringer sera disponible physiquement sur PS Vita et une version PS4 est également prévue pour le même jour, donc tout espoir n’est pas perdu pour le rogue-lite 2D sur les systèmes Sony. Mais si vous souhaitez le posséder numériquement sur un appareil portable, vous devrez agir rapidement.

Pour avoir une idée de la façon dont cela affecte l’héritage de Sony, il suffit de vérifier combien de jeux PS1 ne seront plus disponibles à l’achat après le retrait des magasins en ligne PS3, PS Vita et PSP. Le rédacteur en chef de Push Square, Sammy Barker, a écrit un article de réaction sur la façon dont ça fait mal de voir PlayStation laisser son histoire dans la poussière. Malheureusement, ScourgeBringer fera très vite partie de ce licenciement.

