Scottie Pippen explose Michael Jordan sur la dernière danse

La série documentaire à succès ESPN La dernière dance Cela a peut-être été bien accueilli par les critiques et les fans de Michael Jordan, mais l’ancien coéquipier de la star emblématique de la NBA, Scottie Pippen, n’est pas impressionné. Alors que la plupart d’entre nous qui regardaient les docuseries à la maison n’en faisaient pas partie en tant que membre des Chicago Bulls dans les années 1990, Pippen a pu regarder avec un point de vue très différent. Et maintenant, il fait exploser Jordan et les cinéastes.

Dans le nouveau livre de Pippen Non gardé, la légende de la NBA se confie sur ses réflexions sur La dernière dance, et ils ne sont pas jolis. Avant sa sortie, GQ a publié un extrait du livre détaillant la relation de Pippen avec Michael Jordan et les retombées de La dernière dance. Comme le dit Pippen dans la biographie, il était surtout contrarié par le fait que Jordan se garde sous les projecteurs tout en faisant en sorte que les autres joueurs puissants des Chicago Bulls semblent beaucoup moins importants pour le succès de l’équipe.

« Les deux derniers épisodes ont été diffusés le 17 mai. Semblables aux huit précédents, ils ont glorifié Michael Jordan tout en ne faisant pas assez d’éloges pour moi et mes fiers coéquipiers. Michael méritait une grande partie du blâme. Les producteurs lui avaient accordé le contrôle éditorial de le produit final. Le doc n’aurait pas pu sortir autrement. Il était l’homme principal et le réalisateur. Je m’attendais à beaucoup plus. »

Le chemin Scottie Pippen le voit, les Chicago Bulls ont réussi à remporter un tel succès grâce aux efforts de toute l’équipe. Il admet que Jordan était un joueur phénoménal et qu’il était susceptible de réussir en NBA quelle que soit l’équipe dans laquelle il s’était retrouvé, mais se joindre aux Bulls l’a amené à des sommets qu’il n’aurait jamais atteints autrement, explique Pippen. Il allègue également que la Jordanie avait La dernière dance fait en partie pour éclipser LeBron James, qui est souvent comparé à Jordan comme le « GOAT » de la NBA.

« Être membre des Bulls dans les années 1990 devait faire partie de quelque chose de magique. Pour notre époque et pour toujours. Sauf que Michael était déterminé à prouver à la génération actuelle de fans qu’il était plus grand que nature à son époque. – et toujours plus grand que LeBron James, le joueur que beaucoup considèrent comme son égal, sinon supérieur. Michael a donc présenté son histoire, pas l’histoire de la « Last Dance », comme notre entraîneur, Phil Jackson, a facturé la saison 1997-98 une fois qu’il est devenu évident que les deux Jerry (le propriétaire Jerry Reinsdorf et le directeur général Jerry Krause) avaient l’intention de briser le gang, quoi qu’il arrive. »

Pippen poursuit en décrivant sa réaction en regardant la série ESPN pour la première fois. Il note à quel point les projecteurs ont braqué les projecteurs sur le « numéro 23 » dès le début, donnant à Pippen l’impression qu’il n’était « rien de plus qu’un accessoire ». Lorsque Jordan a qualifié Pippen de « meilleur coéquipier de tous les temps », Pippen a déclaré que Michael « n’aurait pas pu être plus condescendant s’il avait essayé ». Et ce sentiment ne s’est pas amélioré au fil des docuseries.

« Chaque épisode était le même: Michael sur un piédestal, ses coéquipiers secondaires, plus petits, le message n’était pas différent de quand il nous appelait à l’époque son » casting de soutien « . D’une saison à l’autre, nous n’avons reçu que peu ou pas de crédit chaque fois que nous avons gagné, mais le gros des critiques lorsque nous avons perdu. Michael pouvait tirer 6 pour 24 sur le terrain, commettre 5 revirements, et il était toujours dans l’esprit des adorant la presse et le public, l’Errorless Jordan. Maintenant, j’étais ici, dans la mi-cinquantaine, dix-sept ans depuis mon dernier match, à nous regarder une fois de plus nous rabaisser. Vivre cela la première fois était déjà assez insultant. «

Selon Pippen, il a parlé avec de nombreux anciens anciens coéquipiers qui ressentaient la même chose que lui. Il soutient que Jordan n’aurait jamais été Jordan sans faire partie d’une équipe qui comprenait également des noms comme Horace Grant, Toni Kukoc, Steve Kerr et Dennis Rodman, entre autres. Accaparant prétendument tout le crédit de côté, Pippen se sent également vexé que la star de Space Jam ait rapporté 10 millions de dollars pour le doc alors que les autres stars des Bulls n’ont pas vu un centime.

Les mémoires de Scottie Pippen, Non gardé, sort le 9 novembre. Vous pouvez lire l’extrait complet sur GQ.

Sujets : La dernière danse