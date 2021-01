« Scott Pilgrim vs The World: The Game » obtiendra une sortie physique

La société spécialisée dans les lancements de jeux vidéo physiques « Jeux de course limités« A annoncé qu’il sera en charge du lancement des éditions physiques pour la prochaine relance de »Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète».

Le jeu culte inspiré du roman graphique de Bryan Lee O’Malley, sorti en format numérique lors du lancement de l’adaptation cinématographique de Edgar Wright en 2010, il aurait été supprimé des plateformes numériques pendant quelques années.

Maintenant, ce classique culte reviendra à Commutateur Nintendo, Playstation 4, Xbox One et Google Stadia le 15 janvier prochain, avec ses éditions physiques disponibles en prévente. Le jeu aura trois éditions différentes, qui arriveront d’abord à Commutateur et PS4 pour être lancé plus tard sur la console Microsoft.

Chacune de ces versions a des éléments de collection différents, divisés en édition « la norme« (34,99 €), »Édition classique« (54,99 €) et l’impressionnant »Édition KO« , Qui a une valeur de 139,99 €.

Toutes les éditions du jeu incluent les personnages et le contenu DLC de sa version originale. L’édition standard comprend le jeu, une réplique d’un billet de concert pour voir « Clash à Demonhead», Le groupe dirigé par Envy Adams, ex-petite amie du protagoniste, ainsi qu’un manuel d’instructions en couleur.

La « Édition classique«En plus de ce qui précède, il comprend un coffret exclusif, qui s’apparente à celui des jeux vidéo des années 80, la bande originale du jeu sur CD, une carte pliante du monde du jeu et une feuille avec des tampons.

Notre édition KO comprend le contenu de l’édition classique et des goodies supplémentaires … le tout dans une boîte de cas roadie rigide authentique avec une scène pop-up (avec des lumières de travail et @anamanaguchi la musique!). Obtenez le vôtre pendant sa pré-commande ouverte de 6 semaines à partir du 15 janvier à 10 h HE. pic.twitter.com/1KnAgYpJli – Jeux de course limités (@LimitedRunGames)

8 janvier 2021





La « Édition KO»Parvient à payer ses frais grâce à toutes les cartes et épinglettes à collectionner précitées et à un immense diorama dans lequel on peut voir« Sex Bob-omb »jouer sur une scène pliante, sans oublier un jeu de médiators et une paire de baguettes en édition limitée.

En plus de cette version spéciale, Série limitée a réussi à produire une série d’articles de merchandising, comme une couverture spéciale pour Commutateur. Les préventes avancent d’une semaine après le lancement officiel du jeu en vente.