« Scott Pilgrim Vs The World: The Game » établit un record

« Scott Pilgrim Vs. The World: The Game » a établi un nouveau record de réserve de jeu physique pour l’éditeur Jeux de course limités.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La Coupe Capcom est annulée en raison de l’augmentation du COVID-19

Le président et propriétaire de Jeux à course limitée, Douglas Bogart, a révélé sur Twitter que les précommandes pour la version physique Scott Pilgrim c. Le monde: le jeu » vendu 45 000 exemplaires uniquement sur Nintendo Switch, avec 15 000 unités supplémentaires sur la PS4.

Pendant le week-end, le Le 16 janvier, Bogart avait révélé que les fans avaient acheté 25000 exemplaires du jeu en seulement trois heures après la mise en ligne des précommandes.

« Merci beaucoup pour votre soutien pour faire de cette sortie la plus grande de tous les temps! », Avait-il déclaré à l’époque. Les précommandes ont débuté le vendredi 15 janvier et se poursuivront jusqu’au 28 février.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Hitman 3 » aura des scénarios personnalisés sur Google Stadia

« Scott Pilgrim contre le monde: le jeu » est actuellement disponible numériquement sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Également disponible en PS5 et Xbox Series X / S grâce à la rétrocompatibilité.