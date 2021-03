Scott Pilgrim contre. le monde revient aux cinémas en avril avec le nouveau Dolby Cinema Cut

C’est vrai. Scott Pilgrim contre. le monde revient en salles plus de dix ans après sa sortie originale. Et il a reçu une mise à jour majeure. Comme l’a révélé le réalisateur Edgar Wright, le film de 2010 sera réédité dans les salles à partir de la fin avril. La version qui arrivera en salles a été mise à jour pour tirer le meilleur parti de l’expérience Dolby Cinema. Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine réédition a également été révélée.

Edgar Wright s’est adressé à Twitter pour faire l’annonce. Le cinéaste a également révélé une nouvelle affiche. Selon Wright, les mises à niveau Dolby Vision et Dolby Atmos ont été supervisées par des membres de l’équipe de réalisation originale. Voici ce que Wright avait à dire à ce sujet.

Cette nouvelle #DolbyVision & #DolbyAtmos La version a été supervisée par l’équipe originale du mixeur sonore Julian Slater, le coloriste Stephen Nakamura, DP Bill Pope, moi-même et l’éditeur Paul Machliss. Et oui, un Blu Ray 4K Ultra HD arrive bientôt (street date à confirmer). – edgarwright (@edgarwright) 24 mars 2021

« Donc, cela fait longtemps que les fans de #ScottPilgrim travaillent, mais je suis heureux de dire qu’en Amérique du Nord le 30 avril, le film reviendra sur grand écran, avec une apparence et un son plus beaux que jamais dans Dolby Cinema, Watch la nouvelle bande-annonce épique et obtenez des billets … Cette nouvelle version #DolbyVision & #DolbyAtmos a été supervisée par l’équipe originale du mixeur sonore Julian Slater, le coloriste Stephen Nakamura, DP Bill Pope, moi-même et l’éditeur Paul Machliss. HD Blu Ray arrive bientôt aussi (date de la rue à confirmer). «

Sex Bob-Omb et les Seven Evil Exes de retour sur grand écran? Tu ferais mieux de le croire Obtenez des billets maintenant et voyez #ScottPilgrim exclusivement dans un nouveau @DolbyCinema version commençant le 30 avril: https://t.co/Jiy4OoY6vQhttps://t.co/i5xIqyxLBcpic.twitter.com/Awn3aX77vL – edgarwright (@edgarwright) 24 mars 2021

Scott Pilgrim vs le monde a été adapté de la série de bandes dessinées du même nom par Bryan Lee O’Malley. Le film est centré sur Scott Pilgrim, joué par Michael Cera, qui a rencontré la fille de ses rêves. Pour qu’ils soient à ce jour, il doit vaincre ses sept mauvais ex, une galerie de voyous qui comprend un skateur tristement célèbre, une rock star végétalienne et de redoutables jumeaux identiques, entre autres. Le casting empilé comprend également Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mae Whitman, Ellen Wong et Mark Webber.

Avant la sortie du film, Universal Pictures avait une grande confiance en lui. Films de bandes dessinées, grâce au succès précoce de l’univers cinématographique Marvel et à des offres comme Le Chevalier Noir, décollaient d’une manière importante. De plus, Edgar Wright était devenu populaire grâce à Shaun des morts et Hot Fuzz. Malheureusement, bien qu’il ait été bien évalué, il n’a pas répondu aux attentes d’un point de vue financier. Travaillant à partir d’un budget déclaré de 85 millions de dollars, il n’a rapporté que 48 millions de dollars dans le monde.

Pourtant, dans les années qui ont suivi sa sortie, il a atteint un statut de culte en quelque sorte. À ce stade, il aurait rapporté près de 29 millions de dollars grâce aux ventes de vidéos à domicile. Comme Edgar Wright l’a souligné dans son tweet, cette nouvelle version Dolby recevra une version 4K Ultra HD après cette nouvelle sortie en salles. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur cette version seront révélés. En attendant, assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même. Scott Pilgrim vs le monde revient en salles le 30 avril. Vous pouvez consulter l’annonce originale de Twitter d’Edgar Wright Compte.

Sujets: Scott Pilgrim Vs. le monde