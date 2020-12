Scott Peterson est-il innocent? 4 théories sur le meurtre de Laci Peterson qui pourraient prouver qu’il n’a pas tué sa femme enceinte

Cela fait 18 ans que les corps de Laci Peterson et de son enfant à naître se sont échoués sur les rives de la baie de San Francisco.

Son mari, Scott Peterson, a été reconnu coupable du meurtre d’elle et de leur fils à naître et condamné à la peine de mort.

Cependant, dans une tournure surprenante des événements le 24 août 2020, la plus haute cour de Californie a annulé sa condamnation pour les accusations de meurtre, citant que « les jurés potentiels ont été licenciés à tort » parce qu’ils « ont exprimé des objections générales à la peine de mort sur un questionnaire ».

Le juge assigné à son procès a également «commis une série d’erreurs claires et significatives dans la sélection des jurés qui, selon un précédent de longue date de la Cour suprême des États-Unis, ont porté atteinte au droit de Peterson à un jury impartial lors de la phase de sanction».

Ainsi, alors que les accusations de meurtre de Peterson tiennent toujours, il a la chance de faire face à une peine moindre devant un jury «correctement choisi».

Scott Peterson est-il innocent?

Bien qu’il ait été constamment appelé pour son comportement «impassible» et «sociopathe» pendant toute l’épreuve, découvert qu’il était un tricheur en série et avait fondamentalement toutes les preuves circonstancielles du monde pointant dans sa direction, Scott a toujours maintenu son innocence.

De toute évidence, ce n’est pas rare chez les meurtriers condamnés.

Et sans le manque de preuves ADN et les multiples autres pistes que la police a apparemment ignorées, cette affaire n’aurait probablement pas attiré toute l’attention qu’elle a eue en 2002.

Nous sommes en 2020 maintenant, et nous ne savons toujours pas comment Laci Peterson est mort.

L’affaire a été explorée en profondeur dans la série documentaire A&E intitulée « Le meurtre de Laci Peterson » diffusée en 2017. Pour augmenter le battage médiatique entourant cette nouvelle série – qui n’est que l’une des nombreuses qui se sont produites depuis la condamnation de Scott Peterson – un l’enregistrement d’un appel téléphonique en juin qu’il a eu avec sa belle-sœur a été libéré.

Il ne s’est pas prononcé depuis qu’il a été condamné à mort pour les meurtres.

«Je n’ai pas été le dernier à voir Laci ce jour-là», dit-il. « Il y a eu tellement de témoins qui l’ont vue marcher dans le quartier après mon départ. La police n’a pas réussi à retrouver ma famille. »

Scott a également décrit ce que c’était pour lui d’entendre le verdict et a déclaré qu’il avait eu une réaction physique horrible dont personne d’autre que Scott Peterson ne se souciait probablement.

Voici la chose: Scott n’a pas essayé très dur d’obtenir la sympathie du monde. Il y avait des tonnes de spéculations alors que Laci était porté disparu sur le fait qu’il aurait pu être impliqué, et quand son corps a été retrouvé et qu’il a été arrêté, tout le monde n’a pas tardé à le dépeindre comme un monstre.

Et il pourrait très bien l’être. Bien qu’il n’y ait pas eu d’énormes preuves tangibles qui le liaient au meurtre de sa femme et de son enfant à naître, il y avait beaucoup de petits morceaux qui vous ont sérieusement remis en question si ce gars se souciait jamais de sa famille.

Récapitulatif de l’affaire Scott Peterson:

Plusieurs rapports décrivent Scott comme poli mais très «éloigné de la situation». Pas comme le mari désemparé typique que nous avons l’habitude de voir. Le message vocal qu’il a laissé sur le téléphone de Laci alors qu’il rentrait chez lui après un voyage de pêche en solo avait un langage fleuri et romantique inhabituel pour un couple marié depuis cinq ans. Deux semaines après la disparition de Laci, nous avons appris que Scott avait une liaison avec une femme nommée Amber. Plus tard, nous avons appris que ce n’était pas son seul incident d’infidélité. Laci et Conner, le nom que le couple avait donné à leur bébé à naître, échoués dans la baie de San Francisco à un jour d’intervalle. Ils ont été trouvés près de la même zone où Scott avait effectué ce voyage de pêche en solo. Quand il a été arrêté, il avait teint ses cheveux en blond, une barbiche conduisait une voiture qui n’était pas la sienne, était proche de la frontière mexicaine et avait 15000 € en espèces, ainsi que des dizaines d’autres articles qui suggéreraient qu’il fuir le pays.

Même avec juste cette quantité d’informations de base – croyez-moi, vous pouvez plonger profondément dans le terrier du lapin avec cette affaire – il est facile de voir pourquoi pratiquement tout le pays pense que Scott l’a fait.

Mais il n’y a jamais eu cette preuve solide – ni aucune preuve concrète en fait – qui l’a lié à la mort de Laci. Poser la question: Et s’il ne le faisait pas?

Ce qui soulève la question la plus difficile: si Scott Peterson n’a pas tué sa femme, alors qui l’a fait?

Ce côté de l’affaire n’a pas encore été pleinement exploré par des détectives professionnels et hautement qualifiés. Donc, pour l’instant, vous n’avez que moi, parcourant Internet pour trouver des théories.

Voici les théories que j’ai trouvées, allant de «cela pourrait avoir du sens» à «seulement dans un film d’horreur».

1. Quelqu’un a enlevé Laci Peterson alors qu’elle promenait son chien – et a ensuite eu l’occasion d’encadrer son mari pour le crime.

Alors que la police a déclaré que Scott était la dernière personne à la voir vivante, il a révélé dans le nouveau documentaire que des dizaines d’autres témoins ont vu sa femme promener leur chien le jour de sa disparition. Les avocats de Scott ont condamné les détectives pour ne pas avoir donné suite à ces témoins et ont conduit un groupe de sans-abri ou d’hommes dans une «camionnette suspecte» à kidnapper la future mère.

Scott a trouvé le chien avec la laisse toujours attachée à son collier dans leur jardin. On a appris plus tard qu’un voisin avait trouvé le chien courant dans la rue et l’avait ramené à la maison, pensant qu’il venait de sortir.

Dans cette théorie, ses avocats ont déclaré que quiconque avait enlevé Laci au cours de cette promenade aurait pu avoir l’idée de piéger son mari de toute la frénésie médiatique entourant sa disparition. Ils auraient pu facilement savoir que Scott était parti en voyage de pêche ce jour-là – il était conforme à la police en lui indiquant les détails de son emplacement – et avait choisi le même endroit pour jeter les corps.

Lorsque le corps de Laci a été retrouvé, des parties de ses membres (y compris sa tête) manquaient et du ruban plastique était enroulé autour du cou de son enfant. Son corps était tellement décomposé qu’une cause de décès n’a pas pu être déterminée, mais du ruban adhésif a également été trouvé sur le bas du torse de Laci, à l’extérieur de ses vêtements. Un médecin légiste a déclaré que ses membres avaient probablement été retirés avant qu’elle ne soit mise à l’eau.

Parce que la peau du bébé n’était pas décomposée, ils croient qu’il est resté dans le ventre de sa mère jusqu’à quelques jours avant leur découverte. C’est ce qu’on appelle une naissance en cercueil lorsqu’un fœtus est expulsé du corps d’une femme décédée pendant sa grossesse.

En outre, un sac en plastique a été retrouvé près des restes de Laci qui, selon les avocats de Scott, aurait pu fournir une piste au vrai suspect. Bien qu’aucun sang ou tissu n’ait été trouvé sur le sac, un détective a déclaré qu’il avait remarqué une « odeur de décomposition » dessus, mais cela n’a jamais été mentionné dans les rapports de police et a été retardé pour discussion pendant plusieurs jours au cours du procès.

L’article continue ci-dessous

2. Lacy Peterson a été enlevée et tuée en tentant d’intervenir dans un cambriolage qui se déroulait de l’autre côté de la rue.

Une voisine qui vivait de l’autre côté de la rue du Peterson a déclaré lors du procès de Scott que sa maison avait été cambriolée à peu près au moment de la disparition de Laci.

Quelque part entre le matin du 24 décembre et l’après-midi du 26 décembre, alors que Susan Medina était hors de la ville, quelqu’un est entré par effraction chez elle et a volé 75 bijoux et deux armes de poing.

La défense de Scott a fait valoir que Laci aurait pu être enlevé pendant le cambriolage, et Medina a déclaré que le crime semblait peu logique. Une boîte à outils a également été volée, mais des centaines de dollars en espèces et une Mercedes ont été laissés pour compte.

En 2003, la police a arrêté deux hommes pour le cambriolage et aucun lien avec Laci (à notre connaissance) n’a jamais été trouvé.

Medina a également déclaré que le quartier que les médias avaient décrit comme calme et idyllique était criblé de criminalité et de sans-abri. Elle a dit que les vagabonds faisaient leur tour dans le quartier plusieurs fois par semaine.

3. Quelqu’un que Laci Peterson connaissait avait planifié son meurtre (et l’encadrement de Scott Peterson) parce qu’ils voulaient les bijoux coûteux dont elle avait hérité de sa grand-mère.

Selon la tante de Laci, elle venait d’hériter de plus de 100 000 € en bijoux de la succession de sa grand-mère un mois avant sa disparition. Deux bijoutiers ont confirmé avoir évalué les bijoux pour Laci et Scott.

Deux bijoutiers ont déclaré que la femme enceinte leur avait demandé d’évaluer les bijoux et que son mari serait très heureux du résultat de 100 000 €.

Le couple a également mis en gage des bijoux moins chers pour quelques centaines de dollars, ce que les procureurs ont trouvé étrange en raison des autres évaluations qu’ils avaient en cours.

Les responsables ont déclaré que les bijoux volés lors du cambriolage du voisin étaient similaires à ceux appartenant à Laci.

Sa tante a déclaré qu’après la disparition de Laci, elle a inventorié ses bijoux et a remarqué qu’une montre et une paire de boucles d’oreilles en diamant de deux carats manquaient.

Au cours du procès, l’avocat de Scott a montré un reçu pour un prêteur sur gages qui montrait que quelqu’un avait vendu une montre, identique à celle que la tante affirmait être manquante.

Il n’a pas dit dont le nom figurait sur le reçu, mais a indiqué que ce n’était pas celui de Scott. Nous n’avons jamais su qui était cette personne.

4. Elle a été enlevée et tuée par une secte satanique qui voulait son bébé.

Au début de l’enquête sur la disparition de Laci, la police a reçu une information anonyme selon laquelle elle avait été enlevée par une secte satanique. Un propriétaire de magasin de meubles aurait déclaré que la police l’avait appelé à propos de la disparition et avait déclaré avoir entendu qu’une secte était en train de sortir de son immeuble. Il leur a dit qu’il n’avait jamais entendu parler d’une telle chose.

Bien que ce soit la fin de la théorie du culte pour la police, l’équipe de défense de Scott l’a soulevée pendant le procès. Son avocat a déclaré qu’il travaillait sur une piste que les membres de la secte ont enlevé Laci dans une camionnette brune.

Dans une interview, l’avocat de Scott a suggéré qu’il pourrait y avoir un lien entre la disparition de Laci et le cas non résolu d’une autre femme enceinte, Evelyn Hernandez, qui a disparu le 1er mai 2002 à San Francisco.

Il a dit que ces deux dates sont marquées comme des jours saints sur le calendrier satanique.

Les avocats de Scott ont également fait référence aux meurtres commis en 1990 par l’Ordre du Lion, une secte satanique responsable de la mort de quatre personnes. Trois membres sont actuellement condamnés à mort et deux autres purgent des peines à perpétuité. La police pensait qu’il y avait 20 à 30 membres dans la secte.

Dans des journaux trouvés lors de l’enquête de 1990, des membres ont écrit que sacrifier un nouveau-né était la chose la plus pure que vous puissiez faire.

La défense a utilisé cet angle lorsque l’autopsie a révélé qu’il y avait une petite incision faite sur le bébé Conner et le fait que les preuves ne savent toujours pas s’il est né ou non.

La famille de Laci Peterson «craint» que Scott Peterson soit libéré.

Une source proche de la famille Peterson a déclaré que parce que la peine de mort de Peterson avait été annulée en août, ils craignaient qu’il ne soit libéré s’il obtient un nouveau procès.

« Ce Noël est différent de celui de Noël dernier », a déclaré la source. «Les vacances sont toujours difficiles pour eux parce que Laci leur a été enlevé la veille de Noël. Mais maintenant, avec l’idée que Scott pourrait éventuellement être libre? C’est dévastateur. La famille est vraiment inquiète.

Emily Blackwood est rédactrice chez YourTango et couvre la culture pop, les rencontres, les relations et tout le reste. Vous pouvez la suivre sur Instagram (@ blackw00d) et Twitter (@emztweetz).