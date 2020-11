Scott Kelly, qui a passé un an dans l’espace, lance un nouveau cours audio

Scott Kelly, l’astronaute de la NASA qui a passé près d’un an en orbite en 2015-2016, propose un nouveau cours audio sur la conduite et la réalisation dans l’espace – et sur le terrain.

L’ancien commandant de la Station spatiale internationale a récemment lancé «Go For Launch: Comment rêver, diriger et réussir» sur Knowable, une application qui propose des cours audio de type podcast pour apprendre des compétences et absorber des idées intéressantes.

«Dans ce cours audio franc et divertissant, le capitaine Kelly enseigne des leçons de vie inspirées de son enfance tumultueuse, de sa carrière de pilote d’essai dans la Marine et de son année à parcourir le monde», a déclaré Knowable dans une fiche d’information sur le cours. “En cours de route, les auditeurs apprendront ce que signifie rêver, diriger et réaliser d’une manière qu’ils n’auraient jamais cru possible.”

En relation: “ Infinite Wonder ”: photos de la mission Year in Space de Scott Kelly

Certains des sujets qui seront abordés dans le cours incluent la philosophie de leadership de Kelly, le pouvoir d’apprendre de l’échec combiné à l’endurance, l’importance de la science et des informations sur le temps de Kelly dans l’isolement – ce dernier qui aidera le public pendant les quarantaines imposées par la pandémie de coronavirus, a déclaré Knowable.

“Il y a une idée là-bas que les astronautes sont toujours parfaits;” L’échec n’est pas une option “, non?” Kelly dit dans le cours, éloquant une expression bien connue parmi les geeks de l’espace du film hollywoodien de 1995 “Apollo 13” qui couvrait une catastrophe spatiale réelle et une récupération pendant le programme d’alunissage de la NASA.

“C’est pourquoi je veux vous emmener,” continua Kelly, “à travers certaines de mes expériences de vie pour vous montrer comment cela [perfection] ce n’est tout simplement pas vrai. Je crois que l’échec humain ordinaire, si nous le gérons correctement, peut être l’une de nos plus grandes opportunités d’apprendre, de grandir et de réussir. “

Le cours de Kelly a été publié par hasard à peu près au moment où son frère astronaute Mark Kelly, un démocrate, a été élu pour son premier mandat au Sénat lors de l’élection présidentielle américaine début novembre.

Mark Kelly est le quatrième astronaute de la NASA à être élu au Congrès après l’astronaute Mercury / navette John Glenn, John “Jack” Swigert d’Apollo 13 (décédé d’un cancer avant de pouvoir prendre ses fonctions) et Harrison “Jack” Schmitt d’Apollo 17. En outre, deux membres du Congrès (le sénateur Jake Garn, R-UT et le représentant Bill Nelson, D-FL) ont volé sur la navette spatiale en tant qu’observateurs du Congrès dans les années 1980, lorsque la NASA a temporairement eu des opportunités pour les passagers citoyens.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.