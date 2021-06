Scott Fischer, PDG de Dippin’ Dots, poursuivi pour vengeance porno par son ex-petite amie

Le PDG de Dippin’ Dots, Scott Fischer, a fait l’objet d’un procès par son ex-petite amie qui prétend que le chef de l’entreprise a envoyé ses images nues à plusieurs personnes, dont sa propre mère.

Amanda Brown affirme que le PDG de l’empire de la crème glacée a envoyé des « images sexuelles privées » d’elle, qu’il a sollicitées par le biais de menaces et de persuasion, comme une forme de vengeance pornographique.

Elle demande « des dommages-intérêts punitifs à Fischer pour atteinte à la vie privée, négligence et pour avoir intentionnellement causé sa » détresse émotionnelle grave « . »

En réponse, les avocats de Fischer ont accusé Brown d’avoir tenté d’extorquer leur client.

L’ancien couple a été piégé dans une dispute sur qui devrait avoir la possession du chihuahua et de la voiture de Fischer depuis leur rupture en février 2020.

Brown a porté plainte contre son ex dans l’Oklahoma. Dans ce document, elle affirme qu’au cours de leur relation de deux ans, il a menacé de lui refuser de l’argent à moins qu’elle ne lui envoie des images nues. Elle allègue également que Fischer a essayé d’utiliser les images pour la faire chanter après leur rupture.

« Je viens de vous envoyer les photos par SMS que je m’apprête à envoyer. Vous verrez ce que ma vengeance fera », aurait déclaré Fischer à Brown dans un texte.

Fischer aurait ensuite envoyé à Brown plusieurs images sexuelles d’elle-même et aurait affirmé qu’il les avait envoyées à « tout le monde ».

Parmi les destinataires des images se trouvait la mère de Brown, selon les documents du tribunal.

« L’accouchement de Fischer était accompagné d’une instruction menaçante [to] La mère d’Amanda. « J’envoie ça demain. Ensuite, je vais déposer une pétition pour [the dog],’ », disent les journaux.

Brown allègue également que son ex a menacé de publier les images sur Pornhub et dit qu’il avait déjà utilisé des images nues « pour gagner quelque chose de valeur » contre d’autres petites amies.

Fischer se bat contre la réclamation, accusant Brown d’avoir déposé sa plainte en tant que saisie d’argent.

« Lorsque le défendeur a mis fin à la relation, le demandeur s’est enfui avec une voiture appartenant au défendeur, ainsi que le chien du défendeur, et a déménagé dans le Tennessee », ont déclaré les avocats de Fischer dans des documents juridiques.

Fischer avait déjà déposé une plainte contre Brown en avril exigeant qu’elle rende le chien et la voiture, mais dit qu’elle a évité la réclamation.

Les avocats de Fischer disent que l’équipe de Brown a suggéré à un moment donné « que si le défendeur ne versait pas une grosse somme d’argent au demandeur, ils rendraient publiques les allégations de la pétition, causant au défendeur un embarras qu’il devrait vouloir éviter ».

Son équipe se serait battue pour garder l’affaire scellée afin d’éviter la publicité négative associée à ce que ses avocats ont qualifié d' »allégations incendiaires et hyperboliques inutiles ».

Dans son procès, Brown affirme qu’elle a subi des « abus émotionnels et verbaux » et demande des dommages-intérêts non spécifiés.

En Oklahoma, où le procès a été déposé, c’est un crime de « diffuser sans consentement l’image sexuelle privée d’un autre dans l’intention de harceler, d’intimider ou de contraindre l’autre ».

Ces lois sont encore relativement nouvelles, la loi de l’Oklahoma n’a été introduite qu’en 2016, mais a répondu à un besoin croissant de législation sur le harcèlement sexuel en ligne.

Cependant, le langage autour de la pornographie de vengeance est souvent une source de débat, notamment l’exigence de preuve que la distribution de pornographie était avec «l’intention de harceler» ou, dans d’autres lois, «cause de la détresse».

La détresse vécue par les victimes de vengeance pornographique est quelque peu inévitable, quelle que soit l’intention de l’agresseur.

Un Américain sur 25 soit menacé ou victime de pornographie vengeresse, mais les victimes peuvent être dissuadées de signaler en raison du manque d’anonymat.

Dans de nombreux cas, la pornographie de vengeance est classée à tort comme une infraction plutôt que comme un crime sexuel, ce qui ne donne aux survivants aucun droit d’éviter que leur nom ne soit rendu public.

Si vous êtes victime de pornographie non consensuelle, également connue sous le nom de « pornographie vengeresse », d’agression sexuelle enregistrée ou de sextorsion et que vous résidez aux États-Unis, veuillez appeler la ligne d’aide en cas de crise du CCRI au 1-844-878-CCRI (2274) pour plus d’informations. , soutien et conseils non juridiques.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.