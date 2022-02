Scott Eastwood se souvient d’un moment « volatile » avec Shia LaBeouf sur Fury Set

L’acteur Scott Eastwood revient sur sa célèbre altercation avec Shia LaBeouf. Dans le drame de guerre de 2014 Fureur, Eastwood et LaBeouf faisaient tous deux partie de la distribution d’ensemble aux côtés de Brad Pitt. Pendant le tournage du film, les choses étaient arrivées à un point critique, comme Eastwood dit à Insider dans une nouvelle interview que c’était un « moment volatil » et estime que la façon dont il a été traité par ses co-stars a rapidement rendu les choses inconfortables.

« Je ne pense jamais que votre processus en tant qu’acteur devrait entraver la façon dont les gens sont traités sur le plateau », a déclaré Eastwood. « Cela devrait toujours améliorer la production, ne pas enlever et mettre les gens dans une situation où c’est un environnement de travail s — ou vous êtes impoli ou les gens doivent être dans une situation inconfortable. »

Pitt a donné son point de vue sur toute cette histoire dans une précédente interview avec GQ. Comme Pitt le raconte, Eastwood avait mâché du tabac et craché à l’arrière du char que les personnages utilisaient pour la scène. Pitt et LaBeouf ont estimé qu’Eastwood manquait de respect à la production avec ce comportement, et Pitt a dit à Eastwood qu’il devait le nettoyer avec LaBeouf qui aurait sauté peu de temps après pour affronter Eastwood.

« J’ai dit, dans la scène avec les caméras qui tournaient, ‘Vous allez nettoyer ce s— up.’ Shia l’horloge, et vous devez comprendre, nous avons déjà traversé un camp d’entraînement sévère, nous avons traversé beaucoup de choses dans ce réservoir. Shia l’a vu et a ressenti la même chose – il manque de respect à notre maison « , a déclaré Pitt. « Alors Shia a eu la même réaction que moi et a commencé à avoir des mots. »





Révélant une tournure à la fin de l’histoire, Pitt a ajouté: « Le plus drôle, c’est que lorsque nous sommes rentrés à la maison à la fin de la journée et que nous avons lu le scénario, il était dit que le personnage de Scotty ‘mâchait du tabac et le crachait à l’arrière du réservoir. ‘ Il faisait juste comme indiqué dans le script! Donc nous étions les boutons à la fin.

Scott Eastwood rejoint David Ayer pour Suicide Squad





Fureur a été écrit et réalisé par David Ayer, qui a tellement apprécié la performance d’Eastwood qu’il l’a ramené pour un rôle dans Escouade suicide. Alors qu’Ayer avait de plus grands projets pour Eastwood dans le film, la présence de son personnage a été réduite dans la coupe théâtrale, mais on dit qu’il obtient beaucoup plus « d’amour » dans l’inédit Ayer Cut que les fans ne cessent de réclamer. Dans son interview Insider, Eastwood raconte comment il a refusé de revenir pour la suite de James Gunn La brigade suicide comme il ne savait pas ce qui se passerait avec son personnage, une préoccupation juste après avoir été principalement éliminé de Escouade suicide.





« Ils ne voulaient pas me payer d’argent pour ces prochains films et … ils n’avaient pas d’autre scénario pour l’autre film, donc je ne savais pas à quoi j’allais m’inscrire », Eastwood mentionné. « J’ai appelé mon père. J’ai dit : ‘Ils ne veulent pas me payer.’ Il a dit : « Si on a vraiment l’impression qu’ils ont besoin de toi et si c’est une bonne partie, alors fais-le. Sinon, alors ne le fais pas. » Je n’avais pas la réponse à ces questions à ce moment-là. Je n’allais pas avoir les réponses, et ils mettaient la pression sur moi. Donc, finalement, cela ne s’est pas produit.

Scott Eastwood peut être vu dans la nouvelle comédie romantique Prime Video Je veux que tu reviennes.





