Scott Eastwood, espoir de Wolverine, pense que les fans devraient lancer une pétition l’appelant à jouer à Logan

Le sort des furieux et Pacific Rim : soulèvement La star Scott Eastwood (qui est aussi, bien sûr, le fils de la légende hollywoodienne Clint Eastwood) a demandé aux fans de lancer une pétition l’appelant à jouer la prochaine itération du membre bien-aimé de Les X-Men, Carcajou. S’adressant à Popculture.com, on a demandé à Eastwood s’il pensait que les fans de Wolverine devraient lancer une pétition demandant à l’acteur de brandir les griffes reconnaissables en adamantium, auxquelles il a répondu qu’ils devraient « le démarrer ».

« On ne sait jamais. On ne sait jamais à Hollywood », a poursuivi Eastwood, en répondant s’il pensait qu’il aurait un jour l’opportunité de se déguiser en Wolverine. Eastwood, qui sera la prochaine vedette de la comédie romantique Je veux que tu reviennes sur Prime Video, a exprimé son amour pour le personnage de Wolverine dans le passé, déclarant que ce serait de loin son premier choix en ce qui concerne les rôles de films de bandes dessinées.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’adore Wolverine. C’est l’un de mes personnages de bande dessinée préférés de tous les temps. C’est un renégat. Un renégat total », a déclaré Eastwood précédemment. « Il est un peu, vous savez, un canon lâche … ne respecte pas les règles … c’est le genre de personnage que j’aime. »

Eastwood occupe souvent l’une des premières places sur les listes de casting de fans de Wolverine, avec toutes sortes d’illustrations de fans et de vidéos deepfake montrant à quoi il ressemblerait avec les cheveux hérissés et les griffes métalliques associées au membre préféré des fans de The X-Men.

Les X-Men devraient redémarrer pour l’univers cinématographique Marvel





Renard du 20e siècle

Jusqu’à présent, Les X-Men La série a engendré plusieurs suites et retombées, notamment X2, X-Men : L’Affrontement final, X-Men Origins : Wolverine, X-Men : First Class, The Wolverine, X-Men : Days of Future Past, X-Men : Apocalypse, Loganet Phénix sombreainsi que les deux Dead Pool films et Les nouveaux mutants. Dans l’ensemble, la série a été quelque peu mitigée, bien que plusieurs épisodes soient toujours considérés comme des classiques du genre, la franchise rapportant plus de 6 milliards de dollars au box-office et contribuant à ouvrir la voie à la popularité de la bande dessinée. films qui dominent désormais la réalisation de films à succès.

le X Men sont maintenant de retour avec Marvel Studios et Disney grâce à leur acquisition des droits du X Men franchise suite à la fusion historique d’eux-mêmes avec 20th Century Fox. Ce que Marvel prévoit de faire avec Les X-Men, et si Wolverine prendra en compte la procédure, reste en grande partie un mystère, bien que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ait depuis révélé que des discussions sont en cours, ce qui entraînera l’introduction des mutants dans le MCU. « Vous savez à quel point j’aime les X-Men », a déclaré Feige. « J’ai déjà dit que c’était là que j’avais commencé. Je ne peux rien vous dire avant que nous l’annoncions, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et se poursuivent en interne. . »

Bien sûr, après le mandat très apprécié de Hugh Jackman en tant que The Wolverine, le prochain acteur à entrer dans le rôle a beaucoup à faire. Pensez-vous que Scott Eastwood est le bon choix pour le retour éventuel de Wolverine ?





Jon Bernthal n’exclura pas de jouer à Wolverine mais préférerait ressusciter The Punisher La star de Punisher dit que jouer à Wolverine dépendrait du scénario, mais il préférerait de loin revenir en tant que Frank Castle.

Lire la suite





A propos de l’auteur