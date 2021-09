Scott Disick et Amelia Hamlin ont-ils rompu ? Lisa Rinna laisse entendre qu’ils se sont séparés

Les rumeurs selon lesquelles Scott Disick et Amelia Gray Hamlin ont rompu commencent à circuler après que DM-gate a secoué leur relation.

Tous les regards sont tournés vers la relation de Disick et Hamlin à la suite des fuites de DM de Younes Bendjima qui semblent montrer que Disick tente de détruire son ex, Kourtney Kardashian.

L’échange bizarre a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi Disick est si préoccupé par la relation de son ex avec Travis Barker alors qu’il a une petite amie.

Et il semble que sa petite amie se demande exactement la même chose !

Scott Disick et Amelia Hamlin ont-ils rompu ?

Disick et Hamlin se fréquentent depuis octobre 2020 mais, à en juger par ses publications cryptiques sur Instagram, le couple semble avoir mis fin à leur relation.

Une source a affirmé que Hamlin avait officiellement mis fin aux choses avec Disick, ce qui explique les messages louches d’elle et de sa mère !

Amelia Hamlin a fait allusion à une rupture avec Scott Disick.

Le mannequin de 20 ans a repris son histoire sur Instagram peu de temps après que Bendjima a exposé les DM de Disick.

Hamlin a posté une photo de quelqu’un portant une chemise qui disait : « Tu n’as pas de petite amie ?

Le commentaire subtil a peut-être été dirigé contre Disick, car il n’avait clairement pas sa petite amie en tête lorsqu’il se plaignait du PDA de Kardashian avec Barker.

Hamlin a ensuite republié un autre Instagram sur la connaissance de votre valeur.

« Ne vous contentez jamais de moins », disait-il, « Surtout pas avec votre cœur. »

Lisa Rinna a laissé entendre que Scott et Amelia ont rompu.

La mère de Hamlin, la star de Real Housewives of Beverly Hills Lisa Rinna, a également rejoint l’ombre d’Instagram.

Rinna a déjà exprimé son aversion pour la relation de sa jeune fille avec Disick après que leur écart d’âge de 18 ans a fait la une des journaux.

Dans un épisode de RHOBH, Rinna a déclaré qu’elle et son mari, Harry Hamlin, seraient heureux si leur fille Delilah épousait son petit ami actuel mais avaient autre chose à dire sur la relation d’Amelia.

« Je ne peux pas en dire autant d’Amelia à ce stade », a déclaré Rinna. « Non. Genre, pourquoi ça ne peut pas être Harry Styles ? Pourquoi putain est-ce Scott Disick ? »

Puis, alors que les rumeurs de rupture commençaient à tourbillonner, la star de la télé-réalité a partagé une photo de Harry Styles sur son Instagram sans légende.

Des sources disent que Scott Disick et Amelia Hamlin sont en pause.

Une source a dit à E! News que le couple « passe du temps séparé » après que les DM divulgués soient devenus viraux.

« Ils avaient besoin d’une pause l’un de l’autre, c’était clair », a déclaré l’initié. « Ils sont dans des endroits différents et essaient de déterminer s’il est temps de passer à autre chose et s’ils ont vraiment terminé. »

Disick et Hamlin ont rendu public leur relation sur Instagram en février 2021 après des mois de spéculations selon lesquelles ils sortaient ensemble.

Le couple semble avoir commencé à se fréquenter peu de temps après que Disick a mis fin à sa relation avec Sofia Richie en août 2020.

Cependant, les fans de « Keeping Up With The Kardashians » sauront que même malgré sa relation avec Richie, Disick insinue souvent qu’il aimerait raviver sa romance avec Kardashian.

On dirait que ses sentiments pour la mère de ses trois enfants pourraient être à l’origine d’une autre rupture pour Disick.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.