Scott Disick et Amelia Hamlin emménagent ensemble – mais est-il trop vieux pour elle?

La semaine dernière, il a été rapporté que Scott Disick et sa nouvelle petite amie de 19 ans, Amelia Hamlin, déménageraient ensemble à Miami.

La relation entre Scott et Amelia est controversée pour un certain nombre de raisons – 18, pour être exact.

C’est le nombre d’années entre Disick, 37 ans, et Hamlin, encore adolescent, et de nombreux spectateurs en ligne ont contesté cette vaste différence d’âge.

«Est-ce que quelqu’un d’autre pense que c’est effrayant que Scott Disick, 37 ans, sort avec un autre adolescent de 19 ans?» a demandé un utilisateur de Twitter. « Je fais. Pour moi, il semble que quelque chose ne va pas là-dedans.

«Je suis encore tellement choqué qu’il n’y ait plus d’indignation pour les filles qui sortent avec Scott qui sont à peine légales», a écrit un autre spectateur indigné sur le site de rumeurs de célébrités DeuxMoi’s Reddit.

D’autres ont souligné qu’Amelia est plus âgée des trois enfants de Scott que de lui.

Rencontrer des femmes beaucoup plus jeunes n’est pas une nouvelle préférence pour la personnalité de la télé-réalité.

Disick s’est récemment séparé du mannequin de 22 ans Sophia Richie, avec qui il a été vu pour la première fois alors qu’elle n’avait que 18 ans. Scott a également été lié à un certain nombre d’autres intérêts romantiques sur lesquels il a dix ans ou plus.

Un comportement comme celui de Disick n’est pas non plus rare chez d’autres personnalités publiques et célébrités: il a été noté que Leonardo DiCaprio, aujourd’hui âgé de 46 ans, refuse de sortir avec des femmes de plus de 25 ans, et de larges relations d’âge sont répandues à Hollywood, à la fois à l’écran et en dehors.

Mais pourquoi ces relations pourraient-elles être si courantes et si visibles dans la culture populaire? Décomposons les raisons de ce phénomène – et certains de ses effets secondaires malheureux.

Certains pensent qu’il y a une raison pour laquelle les humains sont attirés par des partenaires plus jeunes, basée sur la psychologie évolutionniste.

Le rôle de la biologie est un argument fréquemment soulevé dans les débats sur les relations entre les écarts d’âge. La théorie veut que les êtres humains soient câblés pour s’accoupler avec quelqu’un qui est ou semble être à son apogée afin de produire une progéniture saine et durable, et les marqueurs d’un tel état ont tendance à diminuer avec l’âge.

Dawn Maslar, une experte en science de l’attraction, a déclaré dans une conférence TED que «les signes de jeunesse, de fertilité et de bonne santé, tels que les cheveux longs et brillants, ou une peau lisse et sans cicatrice, sont presque toujours demandés car ils associée à la capacité de reproduction. »

Ces qualités physiques signifient la capacité de reproduction, qui est également en corrélation avec la jeunesse, car la fertilité diminue pour les deux sexes au-delà d’un certain point, les femmes atteignant généralement un pic de fertilité vers la mi-vingtaine. Par conséquent, il est logique que l’on puisse être attiré par un partenaire plus jeune.

Cependant, d’autres théories évolutionnistes compliquent cette justification.

Par exemple, les humains ont également une tendance biologique à choisir des partenaires sur lesquels on peut compter à vie et avec lesquels on peut collaborer efficacement pour élever et protéger leurs petits. Ces deux facteurs conduiraient logiquement les individus à préférer des partenaires romantiques d’un âge similaire au leur.

La popularité des couples ayant un écart d’âge peut être davantage expliquée par les hiérarchies sociales.

Des études ont montré que les relations dans lesquelles la femme est significativement plus jeune sont plus fréquentes dans les sociétés patriarcales. Dans ce contexte, la femme recherche généralement un homme pour subvenir à ses besoins, car ils ont tendance à être le soutien de famille.

Une enquête de 2010 publiée par le Journal of Evolutionary Psychology a montré que le «contrôle des ressources» était un facteur vital dans la préférence des partenaires.

Les résultats de l’étude ont rapporté que «l’ampleur des différences entre les sexes dans les préférences d’âge augmentait avec le contrôle des ressources, tandis que la différence entre les sexes dans les préférences pour« l’attractivité physique »par rapport aux« bonnes perspectives financières »disparaissait lorsque le contrôle des ressources était élevé.»

Beaucoup ont avancé la théorie selon laquelle les femmes plus jeunes sont tout simplement plus attirantes physiquement que leurs homologues plus âgées.

Ignorant sa base factuelle discutable, ce raisonnement repose également sur une structure dominée par les hommes dans son implication inhérente que les hommes ont un niveau de choix plus élevé chez leurs partenaires romantiques que les femmes. Ainsi, de telles déclarations sont également des affirmations à peine voilées du pouvoir masculin.

Sur la base de ces points de données, la prévalence des relations avec de grands écarts d’âge dans lesquels l’homme est plus âgé est souvent un marqueur d’une société dominée par les hommes. En conséquence, la visibilité accrue de ces dynamiques renforce la perception des structures patriarcales.

Les raisons psychologiques ne doivent pas être négligées dans l’analyse de la justification des écarts d’âge liés au sexe dans les relations.

«Tout est question de contrôle», a théorisé un Redditor à propos des relations de Scott Disick avec les jeunes femmes. « Ils n’ont rien en commun mais ils sont facilement manipulables en raison de leur âge. »

C’est un fait observable que la maturité émotionnelle est en corrélation avec l’âge, tout comme l’intelligence et la capacité de décision. On dit souvent aux jeunes de «respecter leurs aînés», et la conviction que les personnes âgées sont plus informées et dignes d’admiration est fondamentalement ancrée dans notre société.

Un homme narcissique, contrôlant ou peu sûr de lui pourrait préférer sortir avec des femmes plus jeunes parce qu’il les croit moins susceptibles de l’interroger et plus enclin à lui accorder un respect aveugle. Il peut également espérer qu’être avec un partenaire plus jeune augmentera son ego en le faisant se sentir plus intelligent ou plus mondain en comparaison, car les femmes plus jeunes n’ont souvent pas l’expérience de la vie pour douter des choix ou des opinions d’un homme plus âgé.

Lorsqu’il s’agit de femmes comme Amelia Hamlin, qui sont encore adolescentes, le potentiel de telles qualités de déférence est amplifié en raison d’un développement cognitif incomplet.

Les personnes de moins de 20 ans sont encore en train de développer certaines régions de leur cerveau, un processus qui est particulièrement inachevé chez les jeunes années. Les domaines qui ne sont pas encore entièrement formés comprennent ceux qui réglementent la prise de décision et le contrôle des impulsions.

La recherche a montré que le fait d’étiqueter 18 ans comme l’âge du consentement et l’âge adulte est en grande partie une distinction arbitraire.

«Avoir une définition du moment où vous passez de l’enfance à l’âge adulte semble de plus en plus absurde», a déclaré Peter Jones, professeur de psychiatrie à l’Université de Cambridge. «C’est une transition beaucoup plus nuancée qui se déroule sur trois décennies.»

À propos des points de repère représentés par certains âges, Jones a déclaré: «Je suppose que des systèmes comme le système éducatif, le système de santé et le système juridique le rendent pratique pour eux-mêmes en ayant des définitions.»

Un développement cérébral incomplet explique en partie pourquoi, à 19 ans, Amelia Hamlin n’est pas encore assez âgée pour boire légalement. Il a également été avancé que le système judiciaire devrait faire preuve de plus de clémence dans les affaires pénales dans lesquelles l’auteur de l’infraction est âgé de moins de 25 ans, car ces personnes ont généralement un jugement et une clairvoyance affaiblis en raison de leur faible niveau de développement cognitif.

À la lumière de ces informations, les adolescents pourraient ne pas être pleinement équipés pour comprendre les implications d’une relation avec une personne âgée ou pour naviguer en toute sécurité dans l’équilibre du pouvoir dans l’amour et la sexualité. Ces qualités les rendraient plus vulnérables à la manipulation et aux abus.

Malgré ces dilemmes moraux, les femmes et les filles ont depuis longtemps été sexualisées dès leur plus jeune âge aux yeux du public.

L’article continue ci-dessous

La culture moderne des médias de masse a eu l’opportunité d’inverser cette tendance et jusqu’à présent, elle a fait peu d’efforts pour le faire. Les recherches ont plutôt montré que la représentation des jeunes filles au cinéma et à la télévision est excessivement sexuelle et objectivante.

Une étude du Parents Television Council sur la télévision populaire pour adolescents pendant la saison 2009-2010 a montré que les filles mineures étaient plus susceptibles d’être représentées dans des situations sexuelles que les femmes adultes – 47% des scènes impliquaient des femmes mineures, les adultes ne représentant que 29% .

«Les résultats de ce rapport montrent la volonté de Tinseltown non seulement d’objectiver et de fétichiser les jeunes filles», a déclaré le président de l’organisation, Tim Winter, «mais de les sexualiser de telle sorte que les vrais adolescents soient amenés à croire que leur seule valeur vient de leur sexualité. .

«Ce rapport porte moins sur les chiffres choquants qui détaillent la maladie de la sexualisation précoce dans notre culture du divertissement et plus sur la génération de jeunes filles à qui on dit comment la société s’attend à ce qu’elles se comportent.»

Des études ont également montré que les adolescentes ont tendance à apparaître dans des vêtements plus révélateurs à l’écran dans les films populaires.

Cette fétichisation de la jeunesse féminine et de l’innocence peut avoir un effet profond sur ses sujets.

Des ex-enfants stars comme Natalie Portman ont parlé publiquement du traumatisme d’être représenté dans des rôles sexuels à un jeune âge.

Lors de la marche des femmes de 2018, le discours de Portman a fait référence à son rôle d’évasion dans le film The Professional, dans lequel elle joue un jeune de 12 ans précoce qui fait des progrès vers un homme adulte, et l’impact négatif de ce rôle sur elle en tant qu’adolescente. .

«À 13 ans, le message de notre culture était clair pour moi», a déclaré l’actrice. «J’ai ressenti le besoin de couvrir mon corps et d’inhiber mon expression et mon travail afin d’envoyer mon propre message au monde: que je suis quelqu’un de digne de sécurité et de respect.»

En ce qui concerne les nouvelles tendances, la populaire plate-forme de médias sociaux TikTok a été accusée de sexualiser les jeunes adolescents.

L’application est en grande partie peuplée de jeunes qui publient des vidéos d’eux-mêmes en train de danser, souvent légèrement vêtus ou de manière sexuelle – un contenu qui nourrit les fantasmes pédophiles.

L’objectivation des filles et des adolescentes dans les médias est perpétuée par les mêmes valeurs patriarcales perverses qui vénèrent les relations entre les jeunes femmes et les hommes beaucoup plus âgés.

Ces écarts d’âge sont acceptés depuis longtemps dans la société et sont souvent rejetés comme étant de nature humaine, mais cette perspective peut avoir des conséquences néfastes.

Scott Disick est peut-être à la recherche d’un partenaire romantique assez naïf pour ignorer ses défauts ou pour booster son ego.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight que «Scott était seul quand lui et Sofia [Richie] a rompu, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Amelia et lui se sont réunis si rapidement.

Sur la base de ces informations, on pourrait conclure que Disick cherche un moyen de combler rapidement et facilement un vide de camaraderie; plutôt que pour une relation durable, mutuellement bénéfique et mature. Il pourrait profiter de la naïveté qui accompagne la jeunesse pour empêcher Amelia de s’en rendre compte, car une femme plus expérimentée serait potentiellement plus difficile à duper dans une romance insatisfaisante.

Bien qu’une relation entre deux adultes consentants de tout âge soit légale et souvent moralement saine; lorsqu’un de ces adultes est encore adolescent, cela soulève des préoccupations éthiques concernant le consentement et la capacité de jugement.

En outre, la croissance des écarts d’âge tant en termes de distance que de visibilité indique une domination masculine dans les domaines tant financier que romantique.

La normalisation des relations entre les jeunes femmes et les hommes beaucoup plus âgés confirme le patriarcat, et encourager ou romancer de telles relations peut conduire à sexualiser les filles mineures et permettre une obsession pédophile pour la jeunesse.

Le récit des relations d’écart d’âge est souvent évoqué dans le but de dénigrer les femmes – il suscite la peur d’être «remplacé» par une femme plus jeune, évoquant des systèmes profondément enracinés d’âgisme et de déshumanisation.

Quelle que soit la cause et la relation personnelle qui pourrait exister entre Disick et Hamlin, l’acceptation visible de ces relations contribue à un environnement de subordination féminine – un environnement qui continue d’être promu par les médias populaires.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.