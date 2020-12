Scott Disick déclare son «  amour  » pour Kourtney Kardashian dans un hommage émotionnel rare

Nous n’entendons généralement pas grand-chose de Scott Disick sur sa relation avec Kourtney Kardashian, mais il s’ouvre enfin. Le designer Talentless s’est rendu sur Instagram le lundi 14 décembre, avec un hommage élogieux à son ex, exprimant son profond «amour» pour elle et la famille qu’ils ont créée.

Scott Disick et Kourtney Kardashian lors d’un événement en mai 2015 à Las Vegas, Nevada | Steven Lawton / FilmMagic

Scott Disick et Kourtney Kardashian sont en bons termes

Disick et Kardashian ont eu une relation de neuf ans, accueillant les enfants Mason, Penelope et Reign au fil des ans, avant leur séparation en 2015.

La rupture est survenue après que Disick a été photographié en train de se faire plaisir avec une autre femme et a été capturé dans des épisodes de L’incroyable famille Kardashian.

Le scandale a dévasté Kardashian et sa famille. Mais au fil du temps, elle et Disick ont ​​pu y travailler pour bâtir une relation saine pour leurs enfants. Ils passent même des vacances ensemble, y compris en 2019 lorsque Disick a emmené sa petite amie de l’époque Sofia Richie lors d’un voyage en famille au Mexique.

Scott Disick a publié un doux hommage à Kourtney Kardashian

Plus récemment, Disick a publié un hommage Instagram à propos de Kardashian avec une photo d’eux avec Reign et Penelope. Dans ce document, il lui a fait l’éloge du lien qu’ils partagent et de l’unité familiale qu’ils ont créée.

«Merci @kourtneykardash d’être le meilleur fabricant de bébé de la ville», a-t-il écrit. «Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure personne au monde pour avoir ces enfants formidables. Je vous aime et ma famille plus que tout au monde ”.

Kardashian n’a pas commenté publiquement le message, mais plusieurs membres de leur cercle restreint l’ont fait, y compris une amie proche Malika Haqq, qui a laissé tomber l’emoji «💯».

Mais pour clarifier, Scott Disick et Kourtney Kardashian ne sont pas de retour ensemble

Bien que le message puisse émettre des vibrations romantiques, une source a déclaré à HollywoodLife que Disick et Kourtney ne se sont pas réconciliés – il exprimait simplement sa gratitude pour elle.

« Scott est très reconnaissant de tout ce que Kourtney fait pour lui et de la façon dont elle et toute sa famille sont restés à ses côtés à travers tous ses hauts et ses bas », a déclaré une source au journal. « Lui et Kourtney ont un lien inconditionnel, mais personne ne devrait prendre son commentaire comme un signe qu’ils sont de retour ensemble. »

«Mais, il l’a définitivement sur un piédestal en tant que mère ultime, il n’y a personne avec qui il préfère avoir des enfants. a ajouté l’initié.

Un autre initié a expliqué que le message avait été publié après que la famille ait célébré l’anniversaire de Mason et Reign, tous deux le 14 décembre.

« Célébrer les anniversaires de ses tout-petits a vraiment eu Scott tout ému et reconnaissant pour ce que lui et Kourtney ont créé », a déclaré la source. «Il l’aime en tant que mère et aime qu’ils aient trouvé un moyen de coparentalité si bien ensemble. Ils forment une bonne équipe… bien sûr, la partie romantique de leur vie ensemble n’est plus mais il est très heureux d’être une famille avec elle pour le bénéfice des enfants.