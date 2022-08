Scott Derrickson donne des indices sur la direction de ses futurs projets

Scott Derrickson est connu pour son travail dans le genre de l’horreur, offrant plusieurs expériences vraiment terrifiantes au public. En 2005, il réalise L’Exorcisme d’Emily Rose et amélioré son art en 2012 avec Sinistre, avec Ethan Hawke. Deux ans plus tard, Derrickson reviendra dans le genre avec Délivre nous du mal, à la suite d’un policier new-yorkais qui s’associe à un prêtre non conventionnel pour combattre les biens qui terrorisent la ville.

Derrickson a également dirigé le film Marvel 2016 Docteur étrange. Le cinéaste devait réaliser le deuxième volet, Doctor Strange dans le multivers de la folie ; cependant, il s’est éloigné du projet, citant des différences créatives entre lui et Marvel Studios et une multitude de problèmes de santé mentale sur lesquels le réalisateur souhaitait se concentrer.

Sa dernière sortie, Le téléphone noir, peut être son meilleur travail à ce jour. Le film, adapté de la nouvelle du même nom de Joe Hill, suit Finney Blake (Mason Thames), un garçon de 13 ans qui est enlevé par un tueur sadique connu sous le nom de The Grabber (Ethan Hawke). Lorsque Finney est pris au piège dans un sous-sol insonorisé, le garçon commence à utiliser un téléphone accroché au mur qui peut entendre les voix des précédentes victimes du tueur. Au cœur de l’histoire se trouve la relation entre Finney et sa sœur (Madeleine McGraw), qui cherche désespérément à retrouver son frère perdu. Le téléphone noir a été accueilli positivement par les fans et les critiques, 45secondes.fr qualifiant le film de « grand thriller violent ».





Scott Derrickson ne manque pas de travail à venir

Suite à la sortie de Le téléphone noir, les fans ont commencé à spéculer sur les projets futurs dont Derrickson pourrait faire partie. Maintenant, le cinéaste taquine l’abondance de travail qui l’attend. Lors d’une interview avec DiscussingFilm, le réalisateur a déclaré: « Je serai certainement occupé pendant les deux prochaines années. » Derrickson mentionne plusieurs émissions de télévision, un film événement et un autre film d’horreur sur sa prochaine liste.

« Je ne peux pas parler spécifiquement de ce que je vais faire, mais je peux dire que j’ai un certain nombre de choses. J’ai deux émissions de télévision. J’ai un grand film événementiel. J’ai J’ai un autre film d’horreur. J’ai un certain nombre de choses qui sont toutes assez proches et prêtes à l’emploi. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire ensuite, ni dans quel ordre, mais j’ai beaucoup de travail prévu. Je vais certainement être occupé pendant les deux prochaines années. Il y avait un grand écart de temps entre Docteur étrange et Le téléphone noiret ça ne va pas être comme ça. »

Il y avait près de 6 ans d’écart entre Docteur étrange et Le téléphone noir, et Derrickson assure aux fans que cela ne se reproduira plus. Avec la quantité de travail que le réalisateur a prévu, le public devrait s’attendre à ce que son nom apparaisse beaucoup plus souvent qu’au cours des dernières années.