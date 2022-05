Scott Derrickson dit que s’éloigner de Doctor Strange 2 a été la « décision la plus difficile » de sa carrière

Il n’y a aucun moyen de le nier Doctor Strange dans le multivers de la folie a été un voyage psychédélique vers le succès pour Marvel Studios et le réalisateur Sam Raimi. Bien que les fans de Raimi aient eu beaucoup à apprécier dans le dernier blockbuster MCU, cela aurait pu être très différent si le réalisateur original Scott Derrickson était resté à la barre. Bien que certaines choses soient déjà en place lorsque Raimi a été recruté pour remplacer Derrickson, le style de cinéma de Raimi est omniprésent dans le film. Maintenant Derrickson, qui a réalisé les films de 2016 Doctor Strange mais a laissé la suite sur les «différences créatives», a appelé le choix de s’éloigner l’un des choix les plus difficiles qu’il ait jamais faits.

Scott Derrickson semblait être le choix parfait pour faire le premier « film d’horreur » du MCU, après avoir dirigé le premier film de Doctor Strange et également réalisé des offres cinématographiques terrifiantes telles que Sinistre et L’Exorcisme d’Emily Rose. Cependant, peu de temps après le calendrier de production de Multivers de la folie, Derrickson a quitté le projet dans ce qu’il a maintenant qualifié de « la décision la plus difficile de ma carrière ». Dans une nouvelle interview avec le magazine Empire, Derrickson a expliqué qu’en fin de compte, la décision concernait davantage son bien-être mental personnel que le film. Il a dit:

« J’étais en thérapie depuis plusieurs années pour traiter des traumatismes de la petite enfance. J’ai grandi dans un quartier violent et dans une famille violente. Tout le monde a été battu avec une ceinture – ou pire. Il y avait beaucoup de saignements et de bagarres, aller et revenir de l’école. La violence omniprésente était la nature de ce quartier de cols bleus.

Au lieu de continuer avec Multivers de la folie Derrickson est passé à la co-écriture et à la réalisation Le téléphone noir, un film basé sur une nouvelle de Joe Hill qu’il a décrit comme son « film le plus personnel à ce jour ». Il se concentre sur le genre de violence de tueur en série qui était presque la norme dans son enfance, grâce à des gens comme les Mansons et Ted Bundy. Derrickson a même rappelé un ami dont la mère a été « enlevée, violée, enveloppée dans un cordon téléphonique et jetée dans le lac local ».

Scott Derrickson réaliserait un autre film Marvel

Bien que le départ de quiconque d’une grande production s’accompagne toujours de nombreuses rumeurs et spéculations sur les désaccords sur le plateau entre les acteurs et l’équipe, Derrickson s’empresse de s’assurer que tout le monde sait qu’il n’y avait aucune animosité autour de sa séparation avec Marvel Studios, quelque chose cela devrait déjà ressortir de ses commentaires publics et de ses éloges pour le film. Il a dit à Empire:

« Contrairement aux commérages, tout était vraiment amical [when I left] et j’y retravaillerais. je vais à la première [of Multiverse of Madness] et j’ai vraiment hâte d’y être, mais j’ai l’impression d’avoir pris la bonne décision. J’ai fait le film que j’étais censé faire, à l’époque où j’étais censé le faire. »

Avec les premiers commentaires suggérant que Derrickson Le téléphone noir est un film qui laissera sans aucun doute une marque durable sur ceux qui le verront, la sortie du film le 24 juin sera mémorable pour les fans d’horreur. Entre-temps, Doctor Strange dans le multivers de la folie est sur le point de devenir le film le plus rentable de l’année dans la mesure où il continue d’enchanter le public au box-office mondial.