Scott Cawthon donne un Five Night’s at Freddy’s Beat ‘Em Up

Le retard du huitième titre de la saga est accompagné d’un beat ’em up de Five Night’s chez Freddy totalement gratuit.

Cela devait arriver: un autre retard dans la liste. Nous avions vraiment hâte de voir la dernière bande-annonce de Five Night’s at Freddy: Security Breach. Bien sûr, cette fois au moins, nous mettons un bonbon dans notre bouche. De manière inattendue, parallèlement à l’annonce de ce retard, un les battre de Five Night’s chez Freddy totalement gratuit dans le plus pur style de Streets of Rage.

Le nom du jeu gratuit est Security Breach: Fury’s Rage. Veillez à ne pas vous tromper avec le titre, car avec autant d’animaux, il est facile de se tromper. Le téléchargement est facilité par Scott Cawthon lui-même sur Gamejolt, sans frais supplémentaires pour les fans. Il n’est même pas nécessaire de créer un compte: nous pouvons télécharger le jeu complet en un seul clic.

Nous avons beaucoup de raisons de nous amuser en ce temps d’attente. Nous ferions mieux de nous asseoir et de ne pas penser à Five Night’s at Freddy’s: Security Breach, car Scott Cawthon a officiellement déclaré que nous ne verrions pas sa sortie avant la fin de 2021. Eh bien, il peut être géré.

Security Breach: Fury’s Rage est un titre court et assez simple, mais très complet pour son coût gratuit. Il comprend quatre personnages jouables, quatre niveaux à parcourir et plusieurs fins secrètes qui mènent à l’intrigue du titre complet qu’ils accompagnent. Bien sûr, veillez à ne pas le mentionner mal: Scott Cawthon lui-même a souligné que le jeu est Fury’s Rage, pas Furry’s Rage.

Five Night’s at Freddy’s: Security Breach a été annoncé l’année dernière et était attendu en 2020, mais nous savons déjà à quoi ressemblait cette année. C’est le plus gros projet de la franchise à ce jour, avec un gameplay dans la troisième dimension et une sortie simultanée pour PC et PS4.