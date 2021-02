Scott Cawthon confirme qu’une collaboration de Five Nights at Freddy ne vient pas à Fortnite

Skins ajoutés à Fortnite ce n’est pas nouveau. Cependant, au fil des mois, de plus en plus de collaborations de jeux ont eu lieu avec quelques arrivées inattendues, telles que les Gaming Legends, Halo « s Master Chief, et Le Dieu de la Guerre’ très propre Kratos. Maintenant, tout le monde attend avec impatience, techniquement la quatrième légende du jeu à apparaître dans la bataille royale.

Une fois qu’une telle collaboration sur toutes les lèvres a été récemment Cinq nuits chez Freddy, que les automatisations Freddy Fazbear ou Foxy seront la prochaine légende du jeu. Les dataminers, comme ils le font toujours, ont découvert un nom de code appelé Frites, et on pense que cela est lié à FNaF d’une manière ou d’une autre.

Malheureusement, cela n’a été démystifié par aucun autre Scott Cawthon lui-même, le créateur de FNaF, sur le subreddit Five Nights at Freddy. Nous avons trouvé cette information par établi Fortnite leaker iFireMonkey.

La FNAF ne collabore PAS avec Fortnite grâce à une déclaration officielle de Scott Cawthon sur les cinq nuits à Freddys Reddit. Il y a une raison pour laquelle je ne parle pas autant de « rumeurs » telles que FNAF x Fortnite, je ne veux pas exagérer les gens pour des choses qui pourraient ne pas venir. pic.twitter.com/GtWhznByCS – iFireMonkey (@iFireMonkey) 4 février 2021

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles FNaF venait aussi à Les gars de l’automne, mais malheureusement, Dawko, un créateur de contenu, a également démystifié cette information! Malheureusement, à ce moment précis, FNaF n’obtient pas de collaboration avec quoi que ce soit.

Rappelez-vous, il a déclaré, Fou maintenant, donc nous ne savons jamais ce que l’avenir implique, et nous pourrions même avoir un FNaF collab à un moment ou à un autre.

Cependant, il faut dire que Scott Cawthon est un troll bien connu et aime induire ses fans en erreur. À partir de cet article de Steam Discussions, vous pouvez voir ici qu’en 2016, Cawthon avait déjà trollé sa communauté à six reprises.

Comme toujours, prenez cette information avec une pincée de sel, car personne n’a une idée de ce que Scott Cawthon a en tête!