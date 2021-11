Scott Bakula rend hommage à la co-vedette de Quantum Leap, Dean Stockwell : je l’aimais beaucoup

Acteur vétéran Doyen Stockwell est décédé, laissant ceux qui l’ont connu dans le deuil ainsi que les fans du monde entier. Avec une carrière à Hollywood qui a duré plus de sept décennies, Stockwell est particulièrement connu pour son rôle emblématique d’Al sur Saut quantique aux côtés du Dr Sam Beckett de Scott Bakula. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle de la mort de Stockwell, Bakula a publié une déclaration exprimant sa tristesse d’avoir perdu son ami de longue date.

« J’ai rencontré Dean à son audition pour Saut quantique en 1988 », a déclaré Bakula à propos de sa première rencontre avec le défunt acteur, selon Deadline. « Il avait accepté de « lire » pour le réseau, j’étais déjà choisi. Nous nous sommes connectés immédiatement et ma carrière et ma vie ont changé ce jour-là dans le bureau de Brandon Tartikoff. Quelle chance avons-nous eu de l’avoir ? Quelques mois plus tard, il serait nominé pour un Oscar pour son rôle dans Marié à la foule, mais il était coincé avec nous. Sérendipité ? Tout ce que je sais, c’est qu’il n’a jamais essayé de sortir ou de se plaindre, il aimait le rôle et la série et le reste appartenait à l’histoire. »

Scott Bakula a ajouté: « Il est devenu un ami cher et un mentor et nous sommes devenus très proches au cours des cinq années suivantes, très intenses. Dean était un homme tellement passionné… à propos de la vie, de son travail, de son art (c’était un artiste incroyable !) , sa famille, toutes sortes de causes, les gens, la musique, la planète, les cigares, le golf, et ainsi de suite ! Ayant été un enfant acteur célèbre, il avait un faible pour chaque jeune acteur qui venait sur notre plateau. Il était très protecteur de leurs droits et de leur sécurité et a toujours vérifié avec eux pour s’assurer qu’ils allaient bien. Sa réponse chaleureuse aux enfants nous a tous fait prendre conscience et être de meilleurs gardiens nous-mêmes. «

« Malgré une carrière qui s’est déroulée à plusieurs reprises au cours de ses soixante-dix années et plus dans l’entreprise, il a toujours été reconnaissant et ravi d’avoir la chance de continuer à travailler », a également déclaré Bakula à propos de Stockwell. « La seule fois où il s’est plaint, c’est lorsque nous l’avons appelé sur le terrain de golf et lui avons dit que nous étions prêts pour qu’il vienne travailler ! de la fumée de cigare derrière lui), avec un beuglé : « Le plaisir commence maintenant ! » Des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés. Je l’aimais beaucoup et j’étais honoré de le connaître. Il a fait de moi un meilleur être humain… »

Dean Stockwell et Scott Bakula ont partagé la vedette pour les cinq saisons de Saut quantique sur NBC entre 1989 et 1993. Bakula a joué un physicien coincé voyageant dans l’espace et le temps du corps d’une personne à l’autre, tandis que l’amiral Al Calavacci de Stockwell – un hologramme – lui a servi de mentor et de meilleur ami tout au long de ses aventures. La série reste très populaire auprès des fans, ayant maintenu un suivi au cours des années depuis sa sortie des ondes.

Ces dernières années, il y a eu des rumeurs de Saut quantique obtenir un redémarrage ou une relance. Bakula a été très ouvert sur le fait qu’il serait heureux de reprendre le rôle du Dr Beckett, ne serait-ce que pour donner une clôture au personnage. En septembre, Bakula a déclaré sur le podcast Here for You de Bob Saget que le créateur de la série Donald P. Bellisario ne voulait pas faire un renouveau sans inclure Bakula et Stockwell.

« Don, pendant des années, lui et moi en parlions périodiquement, et il disait toujours : ‘Je ne peux pas l’écrire sans penser à toi et Dean' », a déclaré Bakula à Saget. « J’ai dit: ‘Pensez à moi et à Dean et écrivez votre émission. Faites-la sortir. Si vous avez une idée, écrivez-la. Je suis sûr que ce sera génial.’ Je ne sais pas quelle serait cette idée si nous le faisions. »

Bakula a ensuite plaisanté avec Saget en disant que ramener Stockwell « coûtait trop d’argent » lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas simplement aller de l’avant et commencer à filmer de nouveaux Saut quantique épisodes. Reste à voir si cette rumeur de renouveau se produira ou non, et bien que de nombreux fans puissent penser que ce n’est pas la même chose sans Stockwell, il existe peut-être un moyen de conclure leur histoire tout en rendant hommage au défunt acteur. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Saut quantique