Scott Adkins pense que jouer dans un nouveau film de Road House est la meilleure idée qu’il ait jamais entendue

Scott, M. No-Stunt-Man-Required, Adkins n’a aucun problème à réaliser le vœu d’anniversaire d’un fan. L’acteur, artiste martial, producteur, scénariste et gymnaste s’est adressé à Twitter pour répondre à une demande d’anniversaire pour Adkins de faire revivre Dalton dans un redémarrage de Road House. Les fans semblent tout à fait d’accord. Il a légendé avec la réponse: « La meilleure idée que j’ai jamais entendue. »

La meilleure idée que j’aie jamais entendue 👍 https://t.co/h0piNY3mOy – Scott Adkins (@TheScottAdkins) 27 juillet 2021

Scott Adkins s’est fait un nom en tant qu’acteur avec des compétences incroyables en arts martiaux et un vrai super fan de ses prédécesseurs. Il a travaillé et fanboyé avec certaines de ses plus grandes idoles, dont Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Chuck Norris, Ray Park, etc. Il a été un héros d’action. Mais ce qui pourrait faire de lui la personne idéale pour remplir le t-shirt noir moulant de Dalton, c’est son mélange d’acteur, de cascades et le zen que le personnage de Patrick Swayze utilise pour garder son sang-froid dans ce qui serait autrement considéré comme un travail impétueux d’un videur.

Le portrait de Dalton par Swayze dans l’original Relais, bien qu’aussi fougueux qu’il soit, raconte l’histoire de la rédemption d’un homme et de sa recherche de paix dans une carrière pour laquelle il est physiquement et mentalement fait. Il avait son diplôme de philosophie. Ce n’est pas qu’un film d’action. C’est un film d’action d’acteur. Heureusement pour Adkins, il est formé dans les deux. Il a pris des cours de théâtre, mais ne pouvait pas se permettre de rester à l’école.

Cependant, depuis qu’il était à l’école primaire, il a étudié les arts martiaux, et ils se sont avérés utiles lorsqu’on lui a offert un petit rôle dans le film d’action Jackie Chan de 2001. Espion amateur. À la fin des années 2000, Adkins, maintenant dans les rôles principaux, a recommencé à apparaître presque exclusivement dans des films d’action, y compris Undisputed II: Last Man Standing et sa suite, Incontesté III : Rédemption, aussi bien que Jeux d’assassinat, qui mettait également en vedette Jean-Claude Van Damme. Adkins a retrouvé Van Damme à deux reprises en 2012, avec les deux durs à l’affiche dans The Expendables 2 et Soldat Universel: Jour du Reckoning.

Adkins peut-il faire un Relais que tous les fans apprécieraient ? Relais est venu sur les talons de Sale danse, et cela a attiré l’attention de toutes les femmes là où d’autres films d’action pourraient ne pas l’avoir fait. Nous avons vu l’affiche. Jeans serrés? Vérifier. Rouget glorieux ? Vérifier. Un dur à cuire qui sauve les dames dans un environnement de danse ? On se verra là-bas. Je ne suis en aucun cas un faiseur de carrière, mais mon souvenir d’adolescent est que nous nous sommes occupés du sensible Swayze.

Le film a été éreinté par les critiques, mais les fans tiennent bon. C’est un film d’action rugueux et culbutant avec un cœur qui comprenait le bien-aimé Sam Elliott, et l’acteur de personnage préféré et le musicien X John Doe. Puis-je suggérer que nous voyions le côté plus doux d’Adkins, afin que nous puissions tous affluer vers les théâtres et nous réjouir du retour de Dalton dans The Double Deuce? Swayze montre ses petits pains dans les deux Sale danse et Relais. Je dis juste ?

En 2015, Ronda Rousey devait jouer dans un remake de Road House, qui avait Le cahier Le réalisateur Nick Cassavetes a officiellement signé pour diriger. C’était il y a plus de six ans, et aucun mot sur ce qui est arrivé au redémarrage proposé n’a fait surface entre-temps. Il est probable que Relais sera redémarré ou refait sous une forme ou une autre. Et il ne faut surtout pas l’oublier Road House 2: dernier appel est un vrai film sorti en 2006, un film d’action directement sur DVD avec Johnathon Schaech que certains fans ont totalement abandonné, alors que quelques-uns le considèrent en fait comme un favori.

Chutes du château, le prochain film de Scott Adkins avec Dolph Lundgren, concerne des gangs rivaux à la recherche de millions de dollars cachés dans un condominium de luxe qui doit être démoli, mais ils doivent d’abord traiter avec le concierge qui a trouvé le butin en premier. Il sortira en salles le 18 mai 2021.

