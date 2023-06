Hollywood

Les cinéastes se sont réunis pour défendre un emblème des classiques du cinéma. Ils l’ont également fait avec Paul Thomas Anderson.



Scorsese et Spielberg s’associent pour rencontrer Warner Bros. et sauver un studio

À une époque dominée par le streaming et la recherche d’investissements sûrs, il existe un signal qui dépend de Découverte de Warner Bros. et est en danger. Pour cela, Steven Spielberg, Martin Scorsese et Paul Thomas Anderson se sont réunis pour essayer de maintenir sa continuité et ne pas être victime de la restructuration du média.

Nous parlons de la chaîne de cinéma classique MTCqui a subi ces dernières semaines le limogeage de plusieurs cadres de renom, dont Pola Chagnon, qui a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur général de pendant 25 ans. Dans ce contexte, michel ouweleenPrésident de Natation pour adultes, Cartoon Network, Discovery Family et Boomerangsera en charge de MTC.

Spielberg, Anderson et Scorsese Ils ont fait une déclaration commune qui a été publiée dans Le journaliste hollywoodienoù ils ont parlé de l’avenir de MTC et ce que cela signifie pour eux : « Plus qu’une chaîne ». Dans son texte, il souligne : « Bien qu’il n’ait jamais été un géant financier, il a toujours été rentable depuis sa création ».

Comme l’ont révélé les cinéastes, c’est lui-même David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discoveryqui les a contactés pour parler de l’avenir de MTC et comment ils allaient le restructurer. « Nous comprenons les pressions et les réalités d’une entreprise aussi grande que wbdduquel MTC C’est une partie mobile. »ils ont dit.

+La MTC cessera-t-elle d’exister ?

Pour ceux qui craignent pour l’avenir de MTCarrivent des mots d’espoir signés par Spielberg, Scorsese et Anderson. « Notre principal objectif est de garantir que la programmation de MTC reste intact et protégé. Nous sommes encouragés par les conversations que nous avons eues jusqu’à présent et nous nous engageons à travailler ensemble pour assurer la poursuite de cette étape culturelle qui nous est chère à tous. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?