Scorpion et Sub-Zero seront au cœur de ‘Mortal Kombat’

L’un des producteurs du prochain redémarrage du film de ‘Combat mortel’, Todd Garner, a affirmé que le conflit entre Scorpion et Sous-zéro ce sera le cœur du film.

Le prochain film ‘Mortal Kombat’ verra à nouveau une adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo au grand écran, une fois ‘Mortal Kombat’ et ‘Mortal Kombat: Annihilation’ viendra au fil des ans Années 90, qui a reçu une mauvaise critique.

Le prochain redémarrage de la franchise de jeux vidéo sera réalisé par Simon McQuoid, étant son premier film.

Maintenant, il a été révélé que Scorpion et Sub-Zero serviront de pistes de réflexion dans le prochain film ‘Mortal Kombat’, dans une nouvelle interview, le producteur Todd Garner a commenté: «Où vous commencez le film est tout. Donc, si vous commencez avec un personnage, ce sera le film que vous raconterez ».

«Vous avez vu le début de notre film, et ce sera le film que nous raconterons à la fin… il est donc clair que nous mettons le cœur du film dans les 13 premières minutes… lorsque vous prenez la décision de commencer un film qui façon, sans aucun mot en anglais … avec vengeance et tragédie, c’est le film que nous racontons ».

«Vous ne pouvez pas simplement changer la mélodie et avoir une bande-son techno des années 90 et tout en élasthanne partout. Quand on prend une décision comme ça, il faut s’y tenir pour le meilleur ou pour le pire, surfer sur cette vague jusqu’à ce qu’elle explose, et c’est ce que fait le film », a ajouté le producteur de« Mortal Kombat ».

Sans aucun doute, les paroles du producteur de ‘Mortal Kombat’ ont laissé de nombreux fans impatients de voir le film lorsqu’il sortira sur la plate-forme HBO Max le 16 avril.