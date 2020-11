Scooter Braun n’aurait pas laissé Shamrock Holdings contacter Taylor Swift au sujet de l’achat de ses masters

Le 16 novembre, il a été rapporté que Scooter Braun avait vendu les maîtres de la musique de Taylor Swift à Shamrock Holdings pour plus de 300 millions de dollars. Dans une lettre adressée à ses fans, Swift a révélé sa version de l’histoire. Selon Swift, elle n’a pas pu acheter ses propres masters à Braun, et dans le cadre de l’accord conclu par Braun avec Shamrock Holdings, le fonds d’investissement n’a pas été autorisé à informer Swift de l’achat à l’avance.

Scooter Braun a acheté les maîtres de Taylor Swift en 2019

En juin 2019, Ithaca Holdings LLC de Braun a acheté Big Machine Label Group à Scott Borchetta, assurant ainsi les maîtres des six premiers albums de Swift lors de l’achat. Après que la vente ait été rendue publique, Swift a publié une lettre sur Tumblr expliquant qu’elle ne pouvait pas acheter ses maîtres sans démissionner chez Big Machine Records.

«Pendant des années, j’ai demandé, plaidé pour avoir une chance de posséder mon travail», a écrit Swift. «Au lieu de cela, j’ai eu l’opportunité de me réinscrire à Big Machine Records et de ‘gagner’ un album à la fois, un pour chaque nouvel album que j’ai remis. Je suis parti parce que je savais qu’une fois que j’aurais signé ce contrat, Scott Borchetta le ferait. vendre l’étiquette, me vendre ainsi que mon avenir. »

En août 2019, Swift a déclaré qu’elle prévoyait de réenregistrer ses cinq premiers albums à partir de novembre 2020. Cela lui fournirait un moyen légal de retrouver les maîtres de sa musique, et cela pourrait potentiellement diminuer la valeur des maîtres achetés par Braun.

Taylor Swift n’a pas pu racheter les maîtres

Après qu’il ait été rapporté que Braun avait vendu les maîtres de Swift à Shamrock Holdings, Swift a publié une lettre sur Twitter dire aux fans qu’elle a essayé d’acheter les maîtres de Braun.

Dans la lettre, Swift a allégué que Braun voulait qu’elle signe un accord de non-divulgation avant même de discuter d’un éventuel accord, écrivant:

«L’équipe de Scooter voulait que je signe une NDA à toute épreuve déclarant que je ne dirais jamais un autre mot sur Scooter Braun à moins que ce ne soit positif, avant même que nous puissions consulter les états financiers de BMLG (qui est toujours la première étape d’un achat de cette nature) . Je devrais signer un document qui me tairait à jamais avant de pouvoir même avoir une chance de soumissionner sur mon propre travail. Mon équipe juridique a dit que ce n’est absolument PAS normal, et ils n’ont jamais vu une NDA comme celle-ci présentée à moins que ce ne soit pour faire taire un accusateur d’agression en le payant. Il ne donnerait même jamais un prix à mon équipe. Ces enregistrements master n’étaient pas à vendre pour moi. «

Ses maîtres ont été vendus à son insu

L’accord de non-divulgation n’est pas la seule chose que Swift a déposée contre Braun. Selon la lettre de Swift, Braun n’a accepté de vendre à Shamrock Holdings que si le fonds d’investissement acceptait de ne pas informer Swift de l’achat avant qu’il ne soit terminé.

«Il y a quelques semaines, mon équipe a reçu une lettre d’une société de capital-investissement appelée Shamrock Holdings, nous informant qu’elle avait acheté 100% de ma musique, de mes vidéos et de mes albums à Scooter Braun», a écrit Swift.

Elle a poursuivi: «C’était la deuxième fois que ma musique était vendue à mon insu. La lettre m’a dit qu’ils voulaient me contacter avant la vente pour me le faire savoir, mais que Scooter Braun avait exigé qu’ils ne prennent aucun contact avec moi ou mon équipe, sinon l’accord serait conclu.

À la fin de sa lettre, Swift a également fait savoir aux fans qu’elle avait déjà commencé à réenregistrer ses cinq premiers albums.