Scooter Braun a-t-il trompé sa femme Yael avec Erika Jayne? Détails sur les raisons pour lesquelles le couple se sépare

Scooter Braun et sa femme Yael Cohen se séparent après 7 ans de mariage, selon des informations.

On pense que le directeur musical et la femme d’affaires prennent du temps dans leur relation, mais n’ont pas l’intention de divorcer et espèrent s’arranger.

Le couple partage les fils Jagger, 6 ans, et Levi, 4 ans, ainsi que la fille de 2 ans Hart, et aurait l’intention de se réconcilier pour le bien de leurs enfants.

« Leur amitié est la meilleure qu’elle n’ait jamais été, mais ils prennent du temps à part pour arranger les choses », a déclaré une source proche de Braun et de sa femme.

Cependant, cela n’a pas empêché les rumeurs de circuler en ligne, car les gens ont spéculé sur les raisons pour lesquelles Braun et Cohen prennent du temps à part.

Pourquoi Scooter Braun et sa femme Yael se sont-ils séparés ?

Des rumeurs de tricherie aux tensions conjugales liées à Taylor Swift, voici quelques raisons possibles de la séparation de Cohen et Braun.

Scooter Braun a-t-il trompé sa femme avec Erika Jayne ?

Des initiés affirment qu’un tiers a peut-être provoqué la séparation du couple.

Braun, qui dirige Justin Bieber et Ariana Grande, aurait trompé Cohen avec la star de « Real Housewives Of Beverly Hills », Erika Jayne.

Des informations selon lesquelles les deux hommes avaient une liaison pour la première fois sont apparues en 2020 après que la star de « RHOBH » de Jayne, Dana Wilkey, a partagé les DM Instagram d’un ami anonyme affirmant que Braun et Jayne sortaient secrètement ensemble.

Cependant, lors d’une diffusion de l’émission de téléréalité le 1er juillet, Jayne a répondu aux rumeurs, affirmant qu’elle n’avait pas vu Braun depuis « quatre et demi, cinq ans » et ajoutant que l’allégation était « idiote comme un putain ».

La querelle de Braun avec Taylor Swift a-t-elle mis à rude épreuve son mariage ?

Des sources affirment également que Cohen se lassait du traitement réservé par Braun à Taylor Swift au milieu de leur querelle très médiatisée contre les maîtres de la musique de Swift.

Swift a publiquement critiqué Braun pour avoir acheté les droits de son catalogue de musique en 2019, l’accusant d’intimidation et affirmant qu’elle n’avait pas eu la possibilité d’acheter sa musique elle-même.

À l’époque, Cohen était l’un des partisans les plus virulents de Braun, écrivant de longues notes au chanteur sur les réseaux sociaux.

Pour défendre son mari, Cohen a affirmé que Swift avait eu la chance d’acheter les maîtres mais a refusé.

« Fille, qui es-tu pour parler de harcèlement ? Le monde vous a vu collectionner et déposer des amis comme des fleurs fanées. Mon mari est tout sauf un tyran, il a passé sa vie à défendre les gens et les causes auxquelles il croit », a-t-elle ajouté.

Cependant, des sources disent que, dans les coulisses, Cohen n’était pas satisfait de la façon dont la querelle s’est déroulée.

Les pressions pandémiques ont-elles séparé Braun et Cohen ?

Selon un ami du couple, le stress de l’année écoulée a fait des ravages sur les parents.

« Tant de couples ont vécu cela pendant la pandémie. Ils s’aiment et ont juste besoin de temps séparés et, espérons-le, rebondiront pour leurs enfants », a déclaré la source.

Le couple semble définitivement faire front commun alors que Braun a rendu hommage à sa femme à l’occasion de leur 7e anniversaire de mariage, quelques jours seulement avant que des informations ne soient publiées sur leur séparation.

« Si juste pour les enfants, vous m’avez tout donné. Mais grâce à vous, j’ai grandi, j’ai été poussé à être la meilleure version de moi-même et à continuer à grandir et à apprendre. Tout cela est arrivé parce que vous êtes entré dans ma vie. 7 ans . L’aventure ne fait que commencer. Merci Yae. Je t’aime. Joyeux anniversaire », a écrit Braun.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.