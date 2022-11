Scooby ! Holiday Haunt met fin à la production malgré son annulation

Le film d’animation »Scooby ! La hantise des vacances » vient de terminer sa production même après avoir été annulée par Découverte de Warner Bros. en août de cette année. L’auteur du film Scooby Doo, Tony Cervone, a annoncé la nouvelle à travers son écriture officielle sur Instagram, Eh bien, nous avons terminé aujourd’hui. Sans aucun doute, une conclusion douce-amère.

« J’espère vraiment que vous aurez la chance de le voir d’une manière ou d’une autre. C’est un bon. Je tiens à féliciter les réalisateurs Michael Kurinsky et Bill Haller pour leur travail exceptionnel », poursuit la description de l’image. »Scoob! Holiday Haunt » était destiné à être une suite de »Scoob! » sorti en 2020. Warner n’a pas donné de détails sur la raison de son annulation, mais c’était l’un des premiers projets à être abandonné avec »Batgirl » ‘ pour HBO Max.

Malgré un pourcentage de 49% par les critiques dans Tomates pourries » Scoob! » a été un énorme succès dans les foyers des téléspectateurs, en tête des meilleurs classements de location numérique aux États-Unis au cours des trois premiers week-ends de sa sortie, ce qui a conduit beaucoup à anticiper la sortie de ce qui semblait être un Noël Scooby Doo spécial.

La fusion de Warner Bros. et Discovery a commencé en avril de cette année, entraînant un certain nombre de changements importants pour l’entreprise, notamment des licenciements de personnel, la suppression de certains titres Warner Bros. du service de streaming HBO Max et l’annulation de l’exclusivité. des films comme »Batgirl ».

Cependant, le président-directeur général de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ont révélé qu’ils prévoyaient toujours d’étendre la bibliothèque de contenu de HBO Max en général, en se concentrant sur l’augmentation du « contenu » et de la « qualité » de leurs projets à venir. Récemment, il a été confirmé que l’annulation de contenu a permis à l’entreprise d’économiser « des dizaines de millions de dollars ».

On ne sait pas encore si »Scoob ! Holiday Haunt » sera diffusé un jour sur une autre plateforme de streaming.