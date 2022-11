Scoob ! Le directeur de Holiday Haunt explique pourquoi le film annulé a été terminé

La fusion Warner Bros. Discovery a apporté de mauvaises nouvelles pour de nombreux projets en cours. Compte tenu de son budget élevé et du fait qu’il avait déjà terminé le tournage, Fille chauve-souris être retiré de la sortie a été un choc particulièrement important. La préquelle animée Scoob ! Lieu de vacances était dans une situation similaire, car les cinéastes étaient en pleine post-production lorsqu’ils ont appris que le film serait mis de côté. Car Fille chauve-souris et Scoob ! Lieu de vacances sont radiés à des fins fiscales par la société, ils ne peuvent pas légalement être libérés à moins que Warner Bros. Discovery ne rembourse cet argent au gouvernement.





Cela dit, producteur et co-scénariste Tony Cervonequi a dirigé l’original Scoob !, a estimé qu’il était important de terminer le film malgré tout. Plus tôt ce mois-ci, Cervone a révélé que la post-production était depuis terminée, alors que les cinéastes continuaient à travailler sur Scoob ! Lieu de vacances s’il serait libéré ou non. Maintenant, le réalisateur Michael Kurinsky, qui devait faire ses débuts en tant que réalisateur avec le film, a offert quelques éclaircissements supplémentaires sur la raison pour laquelle le film a été achevé même avec un si faible espoir que les fans le voient un jour.

Tout d’abord, voici ce que Kurnisky a dit à quel point le film était déjà proche de l’emballage, par Variété.

« Je travaille dans cette industrie depuis 27, 28 ans, quelque chose comme ça. C’est la chose pour laquelle j’ai travaillé toute ma carrière, et c’est finalement arrivé. Et puis huit semaines avant que nous ayons terminé, les choses ont changé… Nous avions quelques centaines de plans qui devaient être terminés, éclairés, rendus puis approuvés. Nous avions un certain temps pour terminer ces plans, et nous l’avons fait. J’ai entendu des chiffres comme si c’était terminé à environ 95%. C’est assez proche.





Scoob ! Holiday Haunt : sortira-t-il un jour ?

Images de Warner Bros.

Selon Kurinsky, il se trouvait dans une réunion liée au film lorsqu’il a reçu un SMS d’un inconnu lui demandant si la nouvelle était vraie. À l’époque, il n’avait reçu aucune indication de la part de Warner Bros. Discovery que l’annulation se produirait, il ne savait donc pas quoi en penser. Il explique comment on lui a alors dit que la nouvelle avait dû fuir et, pour aggraver les choses, il a également été informé qu’il n’y avait pratiquement aucune chance que le film voie une quelconque sortie.

« Selon Warner Brothers, des nouvelles ont été divulguées. Et ils n’ont pas pu nous appeler au moment où cette nouvelle a fuité. Donc, nous l’avons découvert d’une manière choquante. Dans nos appels téléphoniques que nous avons eu avec les gens, ils ont expliqué que c’est ce qui se passe, et parce que nous prenons cette déduction fiscale, nous ne pouvons pas la monétiser. C’est comme ça qu’on m’a expliqué. »

Kurinsky déplore la façon dont les cinéastes avaient entrepris ce projet il y a deux ans avec la promesse de le terminer à une certaine date. Une fois le film terminé, ils ont réussi à atteindre cet objectif, pour ce que ça vaut. Pour sa part, Kurinsky a trouvé préférable de terminer le film, car tout le monde avait déjà été payé pour son travail. Et il trouve toujours des moyens d’être fier de ce que tout le monde a accompli pour faire le film, même si les fans ne peuvent pas le regarder.

« La raison pour laquelle nous avons pu terminer ce film est qu’il était déjà payé. je ne peux pas dire que c’était [Warner Bros.] en disant: ‘S’il vous plaît, finissez ce film, nous le voulons.’ Je pense que c’était plutôt « Finissez le film parce que nous avons payé pour finir le film ». À la fin de la journée, je me fiche de savoir pourquoi et comment cela a été terminé. Je suis content qu’il soit terminé parce que tant de gens ont travaillé si dur pour faire quelque chose d’aussi beau et vraiment génial.

Scoob ! Lieu de vacances devait sortir sur HBO Max le 22 décembre 2022. Kurinsky doute fortement que la préquelle obtienne une sortie tant que Discovery fera partie de Warner Bros. De manière réaliste, il ne s’attend pas à ce que les choses changent, mais il n’a pas abandonné tout espoir de voir un jour le film sortir.