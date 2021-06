Scoob 2 arrive avec l’équipe d’origine derrière Scoob !

Selon le réalisateur Tony Cervone, un Scoob ! la suite est maintenant en développement. Initialement prévu pour une véritable première théâtrale, l’animation Scooby Doo prequel a plutôt été mis à disposition pour posséder ou louer numériquement en plus d’être projeté dans des cinémas limités en mai dernier. Le film a rapporté environ 26,3 millions de dollars au box-office, mais compte tenu des circonstances de sa sortie, il est difficile de vraiment évaluer le succès Scoob ! a été pour Warner Bros.

Apparemment, le studio voit le potentiel d’étendre l’univers cinématographique Hanna-Barbera, car une suite serait en cours de développement. S’adressant à Comic Book Movie, Cervone a été interrogé sur l’avenir de Scoob ! et s’il avait envisagé une préquelle ou une suite. En réponse, le réalisateur a confirmé qu’un suivi est déjà en cours de développement, et mieux encore, Cervone et le reste de l’équipe créative d’origine sont tous de retour à bord. De l’entretien :

« En fait, nous donnons un coup de pied aux pneus dans le cadre d’un suivi Scoob !. Cela n’a pas encore été annoncé, mais c’est quelque chose qui nous enthousiasme tous. Toute l’équipe créative qui a réalisé le premier film est toujours là et travaille sur quelque chose de nouveau. C’était chouette de créer cet univers cinématographique Hanna-Barbera, et c’est excitant d’y revenir. »

Il y a eu de nombreuses incarnations différentes de Scooby Doo, et Scoob ! était une autre version qui a servi de nouveau redémarrage de l’histoire. Il a également été conçu pour lancer un nouvel univers cinématographique mettant en vedette de nombreux personnages différents de tous les films et émissions de télévision Hanna-Barbera. Le résultat a été un film d’animation qui a vu Scooby et le gang rencontrer des personnages comme Blue Falcon et Captain Caveman avec Dick Dastardly comme méchant. Scoob ! sert également d’histoire d’origine en montrant comment cette version de Mystery, Inc. est née.

le Scoob ! Le casting vocal comprend Frank Welker dans Scooby-Doo, Will Forte dans Shaggy, Gina Rodriguez dans Velma, Amanda Seyfried dans Daphne et Zac Efron dans Fred Jones. Seront également en vedette Mark Wahlberg dans Blue Falcon, Jason Isaacs dans Dick Dastardly, Ken Jeong dans Dynomutt the Dog Wonder, Tracy Morgan dans Captain Caveman et Kiersey Clemons dans Dee Dee Sykes. Tony Cervone a réalisé sur un scénario d’Adam Sztykiel, Jack Donaldson, Derek Elliott et Matt Lieberman.

Parce que Scoob ! 2 n’a pas été officiellement annoncé, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire au-delà des commentaires de Cervone selon lesquels la suite est en préparation. Nous pouvons présumer que Scooby et le gang reviendront, mais avec l’univers cinématographique Hanna-Barbera permettant l’apparition de nombreux autres personnages invités spéciaux, nous verrons également de nombreux autres favoris des fans.

En attendant, Scooby Doo les fans peuvent s’attendre à voir d’autres versions de Scooby et de ses amis. La CW se lance dans la franchise en commandant un spécial vacances mettant en vedette le Scooby Doo jeter. Destiné à être publié pour le réseau plus tard cette année, le spécial sert de parodie de réunions de distribution similaires, telles que Amis : La Réunion, en ayant le personnage de briseur de gang de Mystery, Inc. et en parlant de leurs expériences de tournage de la série.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Scoob ! 2. Cette nouvelle nous vient de Comic Book Movie.

Sujets : SCOOB, Scooby-Doo