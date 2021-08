School of Rock aurait une fin complètement différente sans le regretté acteur Kevin Clark

Nous avons Kevin Clark, qui a joué Freddy Jones, à remercier pour la fin emblématique de School of Rock.

Le Ecole du rock la fin aurait pu être très différente s’il n’y avait pas eu une idée de génie du regretté acteur Kevin Clark.

Pouvez-vous croire que cela fait 18 ans que Ecole du rock a été libéré? Et ça frappe toujours aussi fort. Le film est centré sur le guitariste de rock en difficulté Dewey Finn (Jack Black) qui se fait passer pour un enseignant et forme son propre groupe d’étudiants de l’école où il travaille.

Le film se termine avec The School of Rock perdant la compétition Battle of the Bands. Cependant, après avoir impressionné le public avec leur présence sur scène, The School of Rock est ramené sur scène pour un rappel.

LIRE LA SUITE: Jack Black rend hommage à Kevin Clark de School of Rock après sa mort à l’âge de 32 ans

School of Rock a presque eu une fin complètement différente. Image : Alamy

Rivkah Reyes, qui jouait la bassiste Katie, a maintenant révélé sur TikTok que plusieurs fins étaient proposées et que celle choisie était l’idée de Kevin Clark, qui jouait le talentueux batteur Freddy « Spazzy McGee » Jones.

« Lors d’une de nos premières lectures de table, la fin n’a pas atterri. Nous en avons essayé une version où nous gagnons, nous avons essayé une autre version où nous perdons et c’est tout. Cela ne frappait tout simplement pas », a expliqué Rivkah.

« L’équipe s’est simplement dit : ‘Que faisons-nous à propos de cette fin ?’ Et Kevin est juste comme, ‘Ce serait cool si comme, nous avons perdu et puis le public a commencé à applaudir, ‘School of Rock! School of Rock!’ et puis ils nous amènent pour un rappel.’ Alors ce type, à 13 ans, a écrit la fin de Ecole du rock. »

Rivkah a déclaré qu’ils avaient été appelés pour raconter l’histoire parce qu’ils « lui manquaient beaucoup » et qu’ils tenaient ses baguettes. En mai, Kevin est décédé après avoir été renversé par une voiture alors qu’il faisait du vélo à Avondale, Chicago. Kevin n’a pas continué à jouer après son Ecole du rock rôle, mais il a écrit de la musique, enseigné aux enfants et formé ses propres groupes.

Bataille des bandes. Image : Alamy

Rivkah a poursuivi: « C’était un gars tellement incroyable, créatif et talentueux et il me manque tellement. Je t’aime Kev. Tous les jours, je pense à toi tous les jours. Tu me manques tellement mais je sais que tu es ici. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂