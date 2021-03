«  School of Rock  » a conduit à des addictions à l’actrice

L’un des protagonistes de « École du rock », Rivkah Reyes, a révélé les conséquences négatives que sa vie a subies après la première du film, qui l’ont amenée à souffrir d’intimidation et des années de dépendance.

Protagonisée par Jack Black, le film sorti en 2003 a été un succès retentissant au box-office, gagnant près de quatre fois plus d’argent que son budget lors de sa projection initiale, ainsi que le classement comme la comédie musicale la plus rentable pendant plus d’une décennie, jusqu’à ‘Parfait’ l’a passée en 2015.







Maintenant, dans une récente interview pour le New York Post, rois Il a parlé des effets néfastes qu’il a souffert de la popularité du film. L’actrice a décrit la manière dont ils étaient sexualisés et harcelés lorsqu’ils étaient enfants.

«Surtout depuis la fin de la production, quand je suis allé à l’école pour la première fois, les gens étaient soit très gentils, soit très mauvais. Il n’y avait pas de terrain d’entente … ils m’ont littéralement suivi à l’école, les gens chantaient, ‘Ecole du rock’».

Après un isolement intense, l’adolescence de rois a fini par être traumatisant, en plus de craindre qu’il n’ait jamais un personnage plus réussi que celui de Katie pour le reste de sa carrière.







L’actrice a ajouté: «J’ai passé plus d’une décennie dans la terreur qui a atteint un point culminant dans mes 10 ans», ce qui a entraîné des années de dépendance et d’automutilation. Cependant, rois est finalement devenu sobre 2017, quand il est revenu au théâtre, à la musique et à l’écriture.

Reyes produit actuellement un podcast à venir, ‘Où sommes-nous actuellement’, où d’autres enfants étoiles apparaîtront en tant qu’invités.