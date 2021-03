Schitt’s Creek Saison 6: Revoyez comment Schitt’s Creek est devenu l’une des comédies les plus réussies à la télévision

Contrairement à de nombreuses sitcoms qui deviennent des formules en vieillissant, la comédie à succès de CBC est devenue plus intelligente et plus spirituelle à l’approche de sa dernière saison.

Moira joue le même rôle dans l’ouverture de la saison six, mais elle porte une nouvelle perruque (naturellement) et a fait un lit de fortune sous les boutons de son mari Johnny.

L’étoile de Moira est à nouveau étouffée, cette fois par une industrie qui ne comprend pas l’horreur astucieuse des transmutations aviaire-humanoïde, tandis que le reste du clan Rose a fait des progrès dans leur vie amoureuse et professionnelle.

La revue:

Schitt’s Creek est ce joyau rare qui est devenu plus sage, plus spirituel et plus adorable en vieillissant, contrairement à tant de sitcoms qui sont devenus de plus en plus classiques et obsolètes au fil des saisons. (Non pas que les récompenses soient nécessairement le meilleur baromètre de la bonne télévision, mais lorsque Schitt’s Creek a été nominé pour quatre Emmys l’année dernière, ils ont bien compris.)

La famille Rose est de retour dans sa vraie forme affectueuse et dysfonctionnelle dans la dernière saison. Les Roses, un ancien un pour cent et la famille Kardashian-Esque perdent tout et sont contraints de déménager dans un motel dans la petite ville qu’ils ont achetée pour plaisanter, selon la sitcom de la CBC.

Bien que Johnny, Moira et leurs deux enfants adultes égocentriques David (Dan Levy) et Alexis (Annie Murphy) fournissent la majorité des rires au cours des premières saisons, la sitcom s’est développée.

La douce évolution des Roses et les relations inattendues qu’ils ont nouées avec les citadins qui deviennent leurs partenaires commerciaux, leurs intérêts amoureux et leurs meilleurs amis ont fait l’objet d’intrigues ces dernières saisons, plutôt que de comploter des plans d’évasion.

Selon les quatre premiers épisodes de la saison 6, qui ont été envoyés aux critiques, la sitcom n’a pas l’intention de changer sa philosophie. Schitt’s Creek est si plaisant et agréable en raison de ses relations de bien-être, qui ne sont jamais trop saccharines en raison de l’esprit sardonique de la série.

Alors que David et Patrick commencent à préparer leur mariage, Schitt’s Creek a été félicité pour son approche nonchalante et inclusive des questions LGBTQ, qui sera un moment fort cette saison. Le couple visite un endroit possible dans le premier épisode, d’une manière bien entretenue que David décrit comme «le seul lieu sur des kilomètres qui ne ressemble pas à une scène de crime d’une série documentaire sur une personne disparue.»

En tant que David, Levy a révélé sa vulnérabilité et ses pulsions sentimentales, un arc de personnage qui a fait de sa relation avec Patrick l’une des plus réussies de la série.

La sitcom emblématique a amassé un culte et un contrat de syndication avec Fox, et la sixième saison semble être un tour de victoire pour elle.

Mais la dernière saison de Schitt’s Creek ne ressemble pas à celle d’un athlète âgé et en déclin qui revient pour une saison de plus dans un effort désespéré pour prolonger sa jeunesse. Le spectacle est au milieu de son âge d’or.

