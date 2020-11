Scheana Shay est «  inquiète  » de l’avenir du spectacle

Scheana Shay est l’une des stars de Règles de Vanderpump qui devrait revenir pour la saison 9 si jamais elle revient. Après le licenciement de quatre membres de la distribution de la série télé-réalité Bravo en raison de propos racistes, le tournage de l’émission n’a pas commencé. Avec la pandémie qui fait rage et trois membres de la distribution enceintes, la production n’a pas repris et il n’y a pas de date pour commencer en vue. Shay dit maintenant qu’elle est «inquiète» pour l’avenir de la série.

Scheana Shay | Tommy Garcia / Bravo

Pourquoi Scheana Shay est-elle inquiète?

Shay est l’un des Règles de Vanderpump acteurs qui sont enceintes, avec Brittany Cartwright et Lala Kent. La star de Bravo a récemment profité de son podcast pour dire qu’elle était «inquiète» pour la série car aucune date n’avait été fixée pour le début de la saison de tournage 9. La production de la série de téléréalité a généralement lieu pendant l’été mais avec COVID-19 repoussant le tournage cela a compliqué les choses.

«Je suis inquiet, je veux dire, parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Nous allions simplement supposer qu’avec trois membres de la distribution attendus tous en avril, ils organiseraient en quelque sorte un calendrier à ce sujet, mais rien n’a été dit avec certitude », a déclaré Shay sur le Scheananigans épisode posté le 20 novembre.

Alors qu’il y a une augmentation des cas de coronavirus, le gouverneur de Californie a annoncé des mesures plus strictes pour aider à ralentir la propagation. Le spectacle tourne autour d’un groupe de serveurs et de barmans dans les restaurants, qui ont été les plus durement touchés pendant la pandémie.

Scheana Shay | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: « Règles Vanderpump »: Stassi Schroeder brise le silence des médias sociaux après avoir été renvoyé par Bravo

«Et maintenant, avec tous les comtés de l’État qui sont revenus au violet, je ne sais pas si cela va affecter ce qu’était même le plan provisoire. C’est juste dans ma tête. Rien n’a été confirmé », a-t-elle ajouté.

Shay a déclaré que SUR a ouvert à la mi-septembre tandis que Pump a ouvert pendant le week-end d’Halloween. TomTom n’a pas encore ouvert de sauvegarde et il n’y a pas de date pour le faire pour le moment.

Que pense Andy Cohen de l’avenir de la série?

Bien qu’Andy Cohen n’ait rien à voir avec la production de Règles de Vanderpump, comme il le fait sur Les vraies femmes au foyer, il est le visage de Bravo car il était un ancien cadre. le Regardez ce qui se passe en direct l’hôte est souvent interrogé sur les autres émissions sur le réseau câblé et cela n’allait pas être l’exception.

Après les licenciements de Kristen Doute et Stassi Schroder, qui ont dirigé une grande partie du drame de la série, Cohen s’est demandé à quoi ressemblerait la série sans eux.

« En fait, je pense que d’une manière étrange, cela va créer beaucoup d’histoire qui est absolument réelle, et ils pourront s’y pencher », a déclaré Cohen sur le Tout iconique Podcast. «Et franchement, Stassi et Kristen n’y travaillaient plus. Ce sont tous les deux des personnages brillants à la télévision. Je pense qu’il sera intéressant de voir qui est là et qui ne l’est pas et ce qui se passe réellement. Je pense qu’ils passeront un meilleur moment à faire cela et qu’ils seront beaucoup de choses construites qui se produisent réellement.

Andy Cohen | Bravo

CONNEXES: Katie Maloney parle de l’avenir des « règles de Vanderpump » et du tournage sans Stassi Schroeder renvoyé

Cohen pense que Règles de Vanderpump a encore un bel avenir, d’autant plus que la restauration a été durement touchée pendant la pandémie.

«Je pense que ce qui a été si brillant Règles de Vanderpump et pourquoi ce spectacle est si difficile pour toutes les autres personnes qui ont essayé de le faire, de le reproduire … ces gens se connaissaient tous depuis si longtemps et ont tous travaillé pour Lisa [Vanderpump] depuis si longtemps », a déclaré Cohen. «Je pense qu’ils vont avoir un véritable drame intégré à sa réouverture de ce restaurant après une pandémie.

Bravo n’a pas encore confirmé la date de début du tournage pour Règles de Vanderpump Saison 9.