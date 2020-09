Scavengers est révélé dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Bien que cela ne vous semble pas familier, Scavengers est un titre libre de jouer PvPvE développé par Midwinter Entertainment, un studio cofondé par l’ancien directeur créatif de Halo Josh Holmes. Le jeu a été annoncé en 2018 pour PC et bien qu’il en soit encore à un stade précoce de son développement, la vérité est qu’il a l’air de mieux en mieux.

Scavengers nous met dans la peau des survivants qui doivent se battre dans un monde post-apocalyptique gelé, combinant une série de mécanismes d’exploration, de survie et de combat. Le studio a décidé de sortir un petit gameplay qui montre le jeu en mouvement, avec plusieurs segments d’exploration et de combat assez spectaculaires. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous:

Scavengers arrive également sur Xbox One

Comme nous l’avons mentionné, le jeu est encore à un stade précoce de développement mais le studio a annoncé un test qui aura lieu entre le 18 et le 20 septembre. Si vous souhaitez y participer, il vous suffit de vous rendre sur le site Web activé et de vous inscrire, en recevant un code de Steam qui vous permettra de télécharger le jeu.

L’étude prévoit qu’une version fermée alpha et bêta arrivera avant la fin de 2020, et si tout suit son cours, atteindre le Accès anticipé de Steam au début de 2021. Bien sûr, le jeu arrivera également sur Xbox One, bien qu’il le fasse à une date ultérieure à la version PC. Le jeu a l’air brutal et nous voulons vraiment l’essayer. Et pour vous, que pensez-vous de ces Scavengers?