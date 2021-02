Scarlett Moffatt explique quel pourcentage de pluie signifie sur l’application météo

LA CROSSE TECHNOLOGY Station Météo -METEO FRANCE- Design, prévisions à 3 Jours + T° et %pluie LA CROSSE TECHNOLOGY WD4603+2LR14+2LR6

*** PROMOTION *** "La météo sur 3 jours déco avec températures et probabilité de pluie prévue" Station météo déco avec bord translucide avec températures et hygrométrie de la maison, températures locales et previsions météo sur 3 jours, températures locales et de pluie à J+3 par réception d´un signal