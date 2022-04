Scarlett Moffatt a pris sa revanche sur les intimidateurs de l’école des années plus tard dans un supermarché

Scarlett Moffatt a révélé le «moment de chute du micro» où elle s’est vengée de l’un des intimidateurs qui s’en est pris à elle alors qu’elle était à l’école.

Moffatt, 31 ans, a été ouverte sur les brimades qu’elle a subies pendant ses années d’école et a déclaré que les intimidateurs avaient fait de sa vie un «enfer vivant».

S’exprimant sur le podcast Changes d’Annie Mac, elle a déclaré: « Je pense que le pire jour a été celui où l’une des personnes qui m’a intimidée m’a donné un coup de pied dans une flaque d’eau et j’étais juste bien trempée.

« Je me souviens m’être senti vraiment déçu.

Crédit : Alamy

« Je me souviens d’être allé voir le directeur et d’avoir versé mon cœur et mon âme … ils ont en fait fait de ma vie un enfer. »

Cependant, onze ans plus tard, Moffatt est devenu une star de la télévision très appréciée, gagnant même Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! en 2016 – ce qui signifie qu’elle se sentait suffisamment en confiance pour remettre l’un des intimidateurs à sa place.

Elle a déclaré au podcast: « Je vis toujours dans le même village où j’ai grandi et parfois je vois les gens qui m’intimidaient.

« Quand je venais de gagner Je suis une célébrité J’étais à Asda et cette fille est venue vers moi et m’a dit : « Tu sais, j’ai deux jeunes filles et je n’arrête pas de leur dire que nous étions amis !

« J’ai juste dit: » J’espère vraiment que vos petites filles ne rencontreront jamais quelqu’un comme vous quand elles sont à l’école « , et je suis sortie.

« Cela ressemblait à un moment de chute de micro, mais c’était un panier.

« J’ai laissé tomber mon panier et je suis parti. »

Crédit : Alamy

L’ancien Boîte à lunettes La star a déclaré qu’elle était devenue la cible d’intimidateurs cruels à l’école en raison d’un accident dans lequel elle s’était endommagé les dents. Elle a également reçu un diagnostic de paralysie de Bell.

« J’étais sur mon vélo quand j’avais 11 ans et une voiture m’a heurtée », a-t-elle expliqué.

« Les nerfs avaient disparu, alors j’avais les dents noires à l’avant.

« Donc j’avais des dents noires ainsi qu’un monobrow, et j’étais un peu potelé, et puis la moitié de mon visage était sur la diapositive. »

Heureusement pour Moffatt, elle a déménagé dans les écoles et a pu surmonter les intimidateurs et acquérir une « confiance retrouvée ».

Elle a expliqué : « Je savais que je devais me faire des amis. Une fois que j’ai déménagé à l’école et que la puberté a atteint les six semaines de vacances, tout d’un coup j’ai eu des seins, ma mère m’a laissé épiler mes sourcils et je suis allé me ​​faire coiffer.