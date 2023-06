Scarlett Johansson se souvient d’une audition maladroite pour Gravity

Nous avons vu Scarlett Johansson dans de nombreux grands rôles, mais il y en a quelques-uns qu’elle a manqués ces dernières années. Récemment, Johansson a raconté comment elle avait auditionné mais avait été ignorée pour des rôles dans L’homme de fer 2 et La gravité, respectivement à Emily Blunt et Sandra Bullock. Dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir pour promouvoir son prochain film Ville d’astéroïdesJohansson a jeté un nouvel éclairage sur elle La gravité audition, rappelant à quel point ce n’était rien de plus que de s’asseoir sur une chaise dans une combinaison spatiale et de faire comme s’il n’y avait pas de gravité.





« J’ai fait un test d’écran pour le film La gravitédans laquelle Sandra Bullock est fantastique, mais je devais être dans le truc complet de la combinaison spatiale, et faire comme si je flottais un peu dans l’espace… même si j’étais juste assis sur une chaise avec un casque sur « , se souvient Johansson.

Sorti en 2013, La gravité a été réalisé par Alfonso Cuaron, qui a co-écrit le scénario avec son fils Jonas Cuaron. Il mettait en vedette Bullock en tant qu’astronaute dans l’espace essayant de retourner sur Terre après la destruction de sa navette spatiale. Le film a été un énorme succès, rapportant plus de 723 millions de dollars au box-office. Il a remporté sept Oscars, dont celui du meilleur réalisateur, tandis que Bullock a également été nominée pour son rôle dans le film.





Scarlett Johansson peut être vue dans Asteroid City de Wes Anderson

Images universelles

Dans son nouveau film, Ville d’astéroïdes, Johansson joue l’actrice Midge Campbell, quelqu’un que l’actrice décrit comme un « sociopathe ». Alors qu’elle avoue avoir quelques des choses en commun dans la vraie vie avec Midge, comme la façon dont les deux approches agissent de manière similaire, elle espère que c’est là que les similitudes s’arrêtent.

« Je n’ai jamais pensé à la façon dont elle aurait – je suppose que nous le faisons probablement [have some things in common], parce que j’ai dû préparer une pièce sur laquelle elle travaillait », dit Johansson. « Donc, je pense que nous le ferons probablement. C’est une sociopathe. Donc, j’espère que nous n’avons pas cela en commun. »

Ville d’astéroïdes a suscité des éloges à Cannes, où il a été accueilli par une standing ovation de six minutes. Bien que cela rende le réalisateur Wes Anderson mal à l’aise, selon Johansson, elle dit que cela ne fait que lui faire profiter encore plus de l’adulation.

« D’une certaine manière, je pense que parce que Wes [Anderson] est tellement inconfortable. Cela me fait me sentir mieux « , explique Johansson. « Je me dis: » Oh, il est tellement mal à l’aise avec ça, je vais bien. Je me dis : ‘Je pourrais faire ça toute la journée.' »

Johansson fait partie d’un ensemble de distribution de Ville d’astéroïdes, un film se déroulant en 1955 qui suit des étudiants et des parents de tout le pays se réunissant à la convention Junior Stargazer dans une ville du désert. Les autres stars du film incluent Jason Schwartzman, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edwar Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Willem Dafoe, Steve Carell et Margot Robbie, entre autres grands noms.

Ville d’astéroïdes sortira en salles le 23 juin 2023.