Scarlett Johansson pensait que « The Avengers » serait un désastre

C’est incroyable de penser tout ce qu’il MCU a réussi à réussir dans le cinéma, faisant de nombreux de ses personnages moins connus maintenant de véritables icônes de la culture populaire, bien que beaucoup de ces réalisations soient dues au projet ambitieux de Kevin Feige et l’achat que Disney a effectué sur le merveille et toutes ses propriétés.

En 2012, nous avons assisté au premier croisement de personnages Marvel avec « Les Vengeurs« , Le dernier film produit par Paramount Pictures dans lequel l’idée de l’univers cinématographique a été cimentée après la première de » Iron Man 2 « . Scarlett Johansson, qui est maintenant surtout connue pour son portrait de Veuve noire Dans la série, il a récemment partagé quelques mots sur ses débuts dans la franchise.

Dans une interview avec The Gentlewoman, Johansson a exprimé très franchement ses doutes sur le crossover, qui lors de sa première a été considéré comme « trop ​​ambitieux pour être vrai » par certains membres de la presse: « Même la pensée de nous tous ensemble en costume super-héros sonnait comme si ça allait être un désastre. Pas un désastre, mais un « Qu’est-ce que c’est? » a commenté l’actrice

Malgré à quel point ses mots peuvent sembler durs au départ, Johansson reconnaît également le moment exact du tournage qui l’a fait changer d’avis: le plan à 360 degrés dans lequel l’équipe se tient au milieu des décombres entourés par l’armée de Chitauri.

«… et nous sommes tous prêts, mec: on y va, ça y est. Et puis ils nous ont appris le playback et c’est à ce moment-là que nous avons tous enfin, après six mois de tournage, dit: «Oh, ça va marcher. Je pense que ça va marcher », a déclaré Johansson.

À la bonne fortune de tout le monde, « The Avengers » a fonctionné. Le film ne rapporterait pas seulement 1,5 milliard au box-office mondial. C’était également le point de départ pour Marvel Studios pour commencer à élaborer les prochaines phases narratives de la franchise. Johansson répétera son personnage pour cinq autres films, avec un sixième épisode solo en attente de sortie.