Scarlett Johansson partage les détails du mariage pandémique avec Colin Jost

Scarlett Johansson a déclaré que son mariage intime avec Colin Jost l’année dernière au milieu de la pandémie était « ce qu’il était censé être – moins les masques faciaux ».

La star de « Black Widow » a partagé quelques détails de son mariage discret d’octobre avec le comédien de « Saturday Night Live » lors d’une apparition dans « Late Night with Seth Meyers » lundi.

Johansson, 36 ans, a déclaré que le mariage comprenait des masques personnalisés avec « Josts 2020 » dessus dans le cadre de plusieurs précautions pendant la pandémie. Meyers, qui a assisté au mariage, dit qu’il a toujours son masque personnalisé.

« C’était définitivement une faveur de fête étrange qui ne pouvait se produire que maintenant, mais vous devez simplement y aller », a déclaré Johansson. « Nous étions tellement heureux. Même si c’était petit et intime, c’était magnifique. »

« Et nous étions si heureux de voir des gens que nous n’avions pas vus depuis si longtemps, et nous nous sommes juste sentis très chanceux de pouvoir nous réunir comme ça. C’était un peu comme c’était censé être, moins le masques faciaux. »

Alors que Johansson a déclaré que le mariage était « un peu stressant », elle a noté que les protocoles de sécurité étaient particulièrement importants car Jost, 39 ans, avait de nombreux membres de la famille plus âgés présents qui faisaient partie du groupe à haut risque de COVID-19.

« Colin a beaucoup de chance, ses grands-parents sont toujours avec lui », a-t-elle déclaré. « Il y a plusieurs personnes dans les 90 ans dans sa famille. Les Jost vivent pour toujours, ils vivent si longtemps, c’est fou, et ils sont vifs et vibrants, et ils étaient à notre mariage. Et donc évidemment nous voulions prendre toutes les précautions , toutes les précautions que nous pouvions. »

Elle a plaisanté en disant que tous les participants « devaient se faire tester 100 000 fois ».

« En fait, la moitié des personnes présentes à notre mariage travaillent également chez NBC, nous nous sommes donc assurés d’inviter uniquement des personnes qui travaillent chez NBC, en gros », a-t-elle plaisanté.

Le couple a annoncé qu’ils s’étaient mariés de manière surprenante en octobre en faisant passer le message par Meals on Wheels, une organisation à but non lucratif luttant contre la faim.

L’organisation a partagé un message de félicitations sur le couple sur Instagram, écrivant que Johansson et Jost voulaient que les fans fassent un don à Meals on Wheels pour aider la vie des personnes âgées à travers le pays comme leur « voeu de mariage ».

Jost a donné le premier signe visible de leurs noces lorsqu’il a été vu portant une alliance dans le premier épisode de « SNL » après la petite cérémonie.

Les deux ont annoncé leurs fiançailles en mai 2019 après deux ans de fréquentation, Johansson montrant plus tard sa bague de fiançailles de 11 carats lors de son apparition au panel Marvel au San Diego Comic-Con 2019.