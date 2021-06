Scarlett Johansson parle de la sexualisation de Black Widow dans le MCU

Nous sommes à moins d’un mois de la première attendue de Veuve noire, le nouveau film de Univers cinématographique Marvel Quoi Il arrivera le 9 juillet en salles et sur le service de streaming Disney+. Son protagoniste, Scarlett Johansson, s’est récemment entretenu avec les médias américains Collisionneur et a laissé ses sentiments sur ce qui s’en vient, en plus de donner déclarations importantes sur la sexualisation dont son personnage a souffert.

« Natasha Romanoff, également connue sous le nom de Black Widow, fait face aux parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé émerge. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et les relations brisées qu’ils ont laissées dans leur sillage bien avant qu’elle ne devienne une Avenger « , dit le résumé officiel du film qui sera gratuit sur Disney+ à partir du 6 octobre.

En conversation avec le site, Scarlett a fait référence à l’évolution de Black Widow depuis sa première apparition dans Iron Man 2 et a été consultée sur la sexualisation du personnage : « Cela a définitivement changé. J’aurai 35 ans, je suis maman et ma vie est différente. Évidemment, 10 ans se sont écoulés et des choses se sont passées et j’ai une compréhension beaucoup plus différente et plus évoluée de moi-même. En tant que femme , je suis à un autre endroit de ma vie, vous savez, et je me sentais plus indulgente envers moi-même, en tant que femme, et non, parfois probablement pas assez. « a-t-il déclaré.

Il a ensuite expliqué ce qu’il ressentait en arrivant au MCU : « Tout cela est lié à ce départ du type hypersexualisé de ce personnage, et je veux dire, vous regardez en arrière Iron Man 2, et même si c’était très amusant et que j’avais beaucoup de bons moments, le personnage est tellement sexualisé , vous savez ? Vraiment. vous parlez d’elle comme si elle était un morceau de quelque chose, comme une possession ou une chose ou quoi que ce soit, comme un morceau de cul, en fait « .







Alors Il s’est souvenu d’une citation de Tony Stark qui dit « J’en veux un » quand tu le vois: « À un moment donné, il l’a appelée un morceau de viande et peut-être à ce moment-là, cela ressemblait vraiment à un compliment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma pensée était différente. Peut-être que j’aurais même, vous savez, la mienne. estime de soi. a probablement été mesuré par rapport à ce type de commentaire ou, comme beaucoup de jeunes femmes, vous entrez dans votre truc et comprenez votre propre estime de soi. Maintenant, ça change et je pense que c’est plutôt cool. « Johansson a terminé.