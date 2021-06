Scarlett Johansson parle de la mort de Black Widow dans « Endgame »

Deux ans se sont écoulés depuis la sortie en salles de « Avengers: Endgame » et certains fans du MCU n’ont toujours pas surmonté l’impact de la mort de Natasha Romanoff, l’un des personnages principaux de la franchise, au moment d’obtenir le » Soul Gem » sur la planète Vormir lorsqu’il a décidé de se sacrifier à la place de Hawkeye (Jeremy Renner), car il fallait donner « une âme pour une âme ».

L’actrice Scarlett Johansson, qui attend la première de son dernier opus dans le MCU, a souligné que ce sacrifice « a beaucoup de sens ». Entertainment Weekly vient de publier la couverture spéciale qu’ils ont faite pour leur visite sur le plateau de tournage de « Black Widow » en 2019, où l’actrice a partagé ses réflexions sur la mort de Natasha.

“Es gracioso porque tuve toda clase de reacciones mezcladas hacia su destino final en ‘Endgame’, pero para mi, tenía tanto sentido que se sacrificaría no solo por el bien mayor de la humanidad, sino realmente por sus amigos, lo cual fue el corazón il. Elle est bonne », a commenté Johansson.

Avant que Scarlett Johansson ne dise définitivement au revoir à sa participation à la saga Marvel, « Black Widow » nous présentera une dernière aventure dans laquelle Natasha devra affronter son passé avec la famille qui l’accompagnait avant son arrivée dans les Avengers : le super soldat russe Red Guardian (David Harbor) et super espionnes tueuses Yelena Belova (Florence Pugh) et Melina Vostokoff (Rachel Weisz).

A sa place dans la lignée des événements au sein du MCU, « Black Widow » se déroule entre les événements de « Captain America: Civil War » et « Avengers: Infinity War ». Dans une précédente conversation avec ET, David Harbour a souligné que la chose intéressante à propos de la place du film dans la franchise est que le spectateur connaît déjà la mythologie derrière Black Widow et ce qui se passera après le film.

Joe Russo, l’un des réalisateurs de « Avengers : Endgame », serait d’accord pour dire qu’il n’y avait pas de meilleur « point final » pour le personnage que le sacrifice de Natasha à travers les commentaires pour la sortie de la cassette en formats maison. « La mort n’est pas toujours une mauvaise chose. Cela peut être une fin noble et cela peut être spirituel, héroïque. Si vous vous sacrifiez pour des millions, ce sera une fin puissante pour votre histoire. »