Scarlett Johansson ne reviendra pas chez Marvel après Black Widow

Scarlett Johansson est devenue l’une des actrices les plus aimées d’Hollywood en faisant partie du Univers cinématographique Marvel depuis plus d’une décennie. Après avoir intégré divers projets, c’est à son tour de jouer dans son premier film : Veuve noire, qui sortira en salles et Disney+ 9 juillet. On a beaucoup parlé de l’avenir de l’actrice au sein de la franchise et Maintenant, nous savons que ce sera enfin la dernière chose que je ferai en tant que super-héros.

« Dans le thriller d’espionnage de Marvel Studios ‘Black Widow’, Natasha Romanoff fait face aux parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé émerge. Traquée par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à elle son histoire en tant qu’espionne et les relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne une vengeuse. », dit le résumé officiel du film.

La rumeur de ses adieux grandit lorsqu’il fit référence à la cassette qu’il allait diffuser et déclara : « Je ne serai jamais prêt à ne pas faire partie de cela. Ils feront toujours partie de la famille. Je ne me sentirai jamais prêt à ne pas participer parce que je déteste avoir l’impression de manquer des choses avec eux. ». Pour dissiper tout doute, il est apparu lundi matin à l’émission Bonjour Amérique d’ABC et condamné ce qui va lui arriver dans le MCU.

« Je pense que c’est doux-amer. J’ai passé une décennie incroyable à travailler avec ma famille Marvel. Je vais manquer de ne pas les voir tous les 18 mois ou deux ans, comme ce genre de jalons que j’attends toujours avec impatience. « a-t-il commenté. Après les premières sensations, il continua : « Mais je suis très fier de ce film et je pense que c’est génial d’avoir une bonne note. Ce film est tellement différent de tout autre film Marvel que nous avons fait jusqu’à présent, alors oui… comme je l’ai dit, c’est doux-amer. ».







Enfin, il a laissé un conseil aux fans pour les spoilers : « Je me dis ‘Tu ne veux vraiment pas savoir’. Il y a si peu de surprises ces jours-ci, il suffit d’être patient et de s’asseoir et de regarder le film et de profiter de la balade. Et ce film est vraiment plein de beaucoup de surprises. ». L’actrice aura le temps de se reposer et d’entreprendre d’autres projets, mais peut-être qu’à l’avenir des rumeurs de retour réapparaîtront, comme cela s’est produit avec Robert Downey Jr. et Chris Evans.

