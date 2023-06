Scarlett Johansson met en scène Transformers One en tant que "Cool" Entrée animée dans la franchise

Transformers : le soulèvement des bêtes revitalise actuellement la franchise Hasbro au box-office, mais ce n’est pas le seul projet Transformers à venir sur grand écran. Transformateurs Un est le dernier long métrage d’animation de la franchise et fera office de préquelle à la saga Transformers. Scarlett Johansson prête sa voix à Elita dans le film, rejoignant l’ancienne co-star de Marvel Chris Hemsworth qui assume les rôles d’Optimus Prime, et même si nous sommes à plus d’un an de voir le film sortir en salles en septembre 2024, l’actrice a mis en avant le « look cool » de la nouvelle entrée dans le monde de Transformers. Parler avec Collider lors de la promotion de Wes Anderson Ville d’astéroïdesJohansson a dit :

« Oui, je joue Elita. Je travaille avec Josh Cooley, qui est un scénariste-réalisateur incroyable que j’adore et avec qui j’ai travaillé de manière créative à un autre titre. Le film ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu auparavant, il a l’air tellement cool ! La texture de celui-ci est tellement géniale. Et parce que Josh l’a écrit, c’est juste très… Je ne sais pas, ça a un côté très dramatique. C’est drôle, mais ça a tellement de cœur que tout ce qu’il fait. Je pense que c’est une façon différente d’aborder cette propriété intellectuelle. Je pense que ça se suffit à lui-même, c’est assez excitant.

Transformers One verra l’évolution d’Optimus Prime

Pendant quatre décennies, Peter Cullen a été la voix d’Optimus Prime dans la franchise Transformers dans tous les projets sauf quelques-uns. Dans Transformers One, Cullen est remplacé par la star de Thor, Chris Hemsworth, mais pour une très bonne raison. Le film agit comme une préquelle de l’histoire de Transformers et nécessitait donc quelqu’un qui apporterait quelque chose d’un peu plus jeune au chef emblématique des robots déguisés. Tout en louant récemment la performance vocale de Hemsworth, le producteur Lorenzo di Bonaventura a expliqué :

« Quand on écoute la voix de Chris Hemsworth pour la première fois, on se dit : ‘Mon Dieu, est-ce qu’il va être un bon Optimus !’ De toute évidence, il commence en tant qu’Orion Pax et vous ne devenez pas Optimus avant un certain temps, donc il ne joue pas, pendant la majeure partie du film, ce que nous pensons être Optimus, Peter Cullen. C’est donc cette transition, et la voix de Chris a un timbre c’est… c’est logique que Peter Cullen reprenne cette voix, si vous le voulez bien, ce qui est vraiment génial, les fans vont vraiment se sentir bien. »

Avec Hemsworth et Johansson, Transformateurs Un verra Brian Tyree Henry devenir la dernière voix du méchant Megatron, avec d’autres acteurs comme Laurence Fishburne, Jon Hamm et Keegan-Michael Key. Di Bonaventura a taquiné que le nouveau film, qui est aidé dans sa création par Industrial Light & Magic, ne ressemblera à rien de ce qui a déjà été vu dans la franchise. À la suite de styles d’animation uniques vus dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhemnous avons hâte de voir ce que tout cela signifie pour la nouvelle offre animée de Transformers.