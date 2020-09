Scarlett Johansson: Le tournage de “Black Widow” était tellement incroyable

06.09.2020 à 12h14

Le tournage de “Black Widow” s’est mis au travail dès la première semaine et les actrices de premier plan Scarlett Johansson et Florence Pugh ne s’y attendaient pas.

Le 29 octobre, le très attendu blockbuster Marvel «Black Widow» sortira dans les salles allemandes et les deux actrices parleront du film.

Ainsi était le tournage

Dans une interview accordée au magazine «Empire», les deux actrices phares Scarlett Johansson et Florence Pugh regardent maintenant de plus près le tournage.

«Le plus drôle, c’est que nous avons d’abord répété, ce qui était bien, mais Scarlett et moi avons eu l’une des plus grandes scènes de combat de nos personnages pour la première semaine de tournage, où ils se voient pour la première fois depuis des années», dit Florence.

«C’était la première fois que nous nous rencontrions. Donc nous faisions ces scènes et je me suis dit: “D’accord, je vais t’étrangler et tu me jetteras à travers le mur”.

“C’est fou”

Sa co-star ne peut qu’être d’accord avec cela. «Ce n’est qu’en tant qu’acteur que vous avez la possibilité de le faire. C’est fou », explique Scarlett.

«C’est un travail tellement drôle et bizarre où vous rencontrez quelqu’un pour la première fois lors d’une répétition et un jour et demi plus tard, vous hurlez et hurlez l’un à l’autre, vous vous tenez et vous avez de la morve qui coule sur votre visage. Vous avez révélé toute la vulnérabilité de votre enfant intérieur. “

ils ont le même avis

Cependant, les deux stars adoreraient ce genre de défi. “La partie la plus cool est quand vous rencontrez quelqu’un qui est excité par ces choses autant que vous. Cela rend l’expérience un peu plus agréable. Tout le monde n’aime pas être jeté par terre tout le temps, mais Scarlett et moi avons adoré », dit Florence.