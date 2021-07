Scarlett Johansson gagnera-t-elle le procès « Black Widow » contre Disney ? Pourquoi son cas est faible

Scarlett Johansson et son équipe ont déposé une plainte contre The Walt Disney Company pour avoir prétendument rompu leur contrat avec elle et la sortie de « Black Widow ».

Dans le procès, Johansson a affirmé qu’on lui avait promis une sortie exclusivement en salles du film parce qu’une partie de son contrat et de son paiement dépendaient du succès au box-office.

Les femmes sont dans une bataille sans fin pour un salaire équitable et l’éradication de l’écart salarial, donc la bataille juridique de ScarJo semble être un énorme pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas le combat féministe que tout le monde pense qu’il est.

Scarlett Johansson gagnera-t-elle le procès « Black Widow » contre Disney ?

Malheureusement, le cas de Johansson n’est pas aussi solide qu’elle pourrait l’espérer. Ce n’est pas non plus un exemple clair d’une femme baisée par des dirigeants de films.

La plus grande défense de Disney et le plus grand concurrent de Johansson dans cette bataille juridique est un certain concurrent embêtant – COVID-19.

Oui, COVID-19 est le facteur le plus important contre lequel Johansson et son équipe se battront dans cette affaire contre Disney.

Johansson devra prouver que la rupture de contrat de Disney était à la fois délibérée et injustifiée. Et étant donné le nombre de cinémas fermés par la pandémie, il n’est pas exagéré de dire que la décision de Disney de prendre « Black Widow » directement sur les plateformes de streaming était justifiée.

Le droit des contrats a un concept appelé « frustration de but » où l’obligation contractuelle est excusée en cas de circonstances imprévues.

Signalez la pandémie que même Disney n’aurait pas pu prédire.

Dans le procès, l’équipe de Johansson soutient que Disney « savait que le marché du cinéma était » faible « , plutôt que d’attendre quelques mois pour que ce marché se rétablisse ».

Cependant, la sortie de « Black Widow » a été retardée d’une année entière et avec la pandémie qui fait toujours rage, combien de temps Johansson voulait-il que Disney attende ?

Même certains des aspects les plus faibles du cas de Johansson ne l’empêcheront peut-être pas de retirer au moins de l’argent de Disney.

Disney réglera probablement le cas de Scarlett Johansson à l’amiable.

L’équipe de ScarJo a fait un grand pas en rendant publique l’histoire – alignant le dépôt de plainte avec un article du Wall Street Journal.

Ce faisant, Johansson fait connaître au public les difficultés juridiques de Disney, fait savoir aux investisseurs potentiels de leur plate-forme de streaming que des problèmes pourraient survenir et ouvre la possibilité que les finances de Disney soient examinées par un tribunal.

Cela pourrait certainement être un levier suffisant pour pousser Disney à régler l’affaire avant qu’elle ne passe devant un tribunal !

Cela garantit, avec une formulation spécifique dans le procès, que la question reste en audience publique et ne conduit pas à un arbitrage – un différend traité en privé.

Il y a un avantage à cela, mais Disney a encore une carte à jouer même si le litige apparaît devant un juge.

Disney pourrait plaider en faveur d’une « frustration de but » dans le traitement de cette question, et probablement gagner la bataille juridique à cause de cela.

Le procès de Scarlett Johansson est-il une victoire féministe ?

Bien que le précédent du procès ne repose pas de manière agressive sur le fait qu’elle soit une femme, le résultat de cette bataille est fortement surveillé par les législateurs pour cette raison précise.

Ce procès est à l’honneur car si l’affaire est gagnée, cela conduira à d’autres litiges basés sur le sexe et les avocats peuvent trouver plus facilement les vulnérabilités dans ces affaires – et elle peut toujours gagner.

Ce n’est pas parce que l’affaire est potentiellement faible qu’il n’y en a pas.

Depuis que le film est sorti à la fois sur Disney + et dans les cinémas, ils ont désobéi au contrat et auraient pu coûter à Johansson des millions de dollars en compensation au box-office.

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire », a déclaré à CNN John Berlinski, l’avocat de Johansson. Entreprise. « Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux. »

Scarlett Johansson poursuivant Disney va-t-elle amener d’autres actrices à faire de même ?

Les yeux sont déjà attirés par le prochain film de Disney, « Jungle Cruise », et comment Dwayne Johnson est payé plus du double de ce que reçoit Emily Blunt.

Il y a aussi des rapports selon lesquels Emma Stone pourrait rechercher une action en justice contre Disney pour le film Cruella.

Leur réponse au costume de Scarlett Johansson a également incité les gens à se battre.

« Il n’y a aucun mérite à ce dépôt », a déclaré Disney dans un communiqué. « Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. »

Une attaque contre son personnage montre les mauvais traitements auxquels les femmes sont confrontées dans l’industrie cinématographique de manière fréquente et constante.

Tout cela vient de la société qui a rouvert ses parcs à thème au milieu de la pandémie.

Quelle que soit l’issue de l’affaire, il s’agit certainement d’un procès symbolique pour les actrices et toutes les femmes sur le lieu de travail.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.