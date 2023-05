Scarlett Johansson était triste et déçue par la réponse initiale de Disney au procès de la veuve noire

Scarlett JohanssonLe procès de Disney contre Disney pour leur gestion de la sortie de Black Widow est devenu l’une des histoires de la pandémie de Covid en 2021. Alors qu’un règlement a finalement été conclu entre la Maison de la souris et l’ancienne star de Marvel, Johansson aurait emporté un règlement dans le région de 40 millions de dollars, l’action contre Disney a été le premier signe que le jour et la date de sortie des films au début de la pandémie n’étaient pas comme tout le monde voulait que les choses se passent. Deux ans plus tard, Johansson a parlé de sa déception et de sa tristesse face à la façon dont Disney a initialement géré l’affaire et comment sa grossesse l’a aidée à traverser tout cela.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Johansson a maintenant quitté son rôle dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Natasha Romanoff, mais cela ne signifie pas qu’elle a du ressentiment envers Disney quant à la manière dont son film solo Marvel a été géré. En parlant avec Variety cependant, l’actrice a révélé que la déclaration initiale publiée par Disney à propos du procès l’avait fait tomber bleue. Dit-elle:

« J’étais triste et déçue. Mais surtout triste. C’était un moment tellement surréaliste parce que nous étions tous isolés et émergeions juste un peu. J’étais aussi très enceinte, ce qui, d’une manière étrange, était un timing incroyable. Soudain , toute votre attention est attirée sur ce miracle de la vie. Ainsi, j’ai eu la plus merveilleuse distraction du monde et peu après j’ai eu un beau bébé.

Sur le même sujet : Scarlett Johansson se sentait désespérée après avoir perdu son rôle de rêve au profit de Sandra Bullock





La sortie de Black Widow a causé des problèmes contractuels pour la stratégie de sortie de Disney.

Films des studios Walt Disney

Alors que la pandémie de Covid a laissé de nombreux studios incertains de ce qu’il fallait faire avec certaines de leurs sorties de films, la façon dont Scarlett Johansson a estimé que son procès avec Disney était géré est quelque chose qui a été soutenu par son agent, Bryan Lourd. En référence à la déclaration initiale publiée sur l’affaire, qui suggérait que Johansson faisait preuve d’un « mépris impitoyable » pour l’effet que la pandémie avait sur le monde, Lourd a déclaré :

« J’ai perdu la tête et j’ai dit : ‘Comment oses-tu donner l’impression qu’elle ne vaut pas cet argent ou qu’elle ne l’a pas gagné d’une manière ou d’une autre ?’ Elle et moi étions très proches de ce que c’était. Et elle avait la conviction de me laisser riposter. Beaucoup de gens ne feraient pas ça. Et une partie de la raison pour laquelle elle l’a fait est parce qu’elle pensait, dans la position elle est dedans, elle avait une responsabilité non seulement envers elle-même mais envers les autres personnes qui étaient confrontées à ce changement. »

Bien que Johansson ait précédemment déclaré qu’elle n’avait aucune mauvaise volonté contre Disney et qu’elle travaillerait pour eux à l’avenir, son séjour au MCU est maintenant terminé. L’actrice a récemment doublé en notant que le « chapitre est terminé » pour elle et qu’elle ne s’attend pas à reprendre son rôle à nouveau. Ensuite, l’actrice reviendra à la télévision avec la série Cause juste sur Prime Video, l’émission recevant une commande directe pour la série limitée. Le spectacle sera une nouvelle version du film de Sean Connery de 1995, lui-même basé sur le roman du même nom de 1992 de John Katzenbach. Il n’y a actuellement aucun détail sur la date de diffusion de l’émission ou le début du tournage à la lumière de la grève de l’écrivain en cours.