Scarlett Johansson et le destin de Black Widow dans Endgame

Scarlett Johansson joué Veuve noire pour la première fois en L’homme de fer 2, en 2010. La jeune actrice ne savait pas que son personnage atteindrait les niveaux de popularité qu’elle atteindrait et qu’elle vivrait dans le Univers cinématographique Marvel pendant neuf longues années. Le sort de Natasha Romanoff est connu de tous ceux qui ont vu Avengers : Fin de partie. Elle sacrifie sa vie à Vormir pour obtenir le Gemme de l’âme.

Veuve noire arrive sur cette étrange planète accompagnée de son amie Oeil de faucon. La mission des deux est d’obtenir le Gemme de l’âme. Mais le prix de cet objet est élevé, comme l’a révélé son gardien, crâne Rouge. La valeur de cette pierre est une vie. Puis les deux héros décident de se sacrifier et même de se battre pour donner leur vie. Enfin Natasha est celle qui saute dans le vide en donnant tout pour la mission.

Scarlett Johansson et la mort de Black Widow







« C’est drôle parce que j’ai eu toutes sortes de réactions mitigées envers sa destination finale en Fin du jeu. Il était logique pour moi qu’il se sacrifie, non seulement pour le plus grand bien de l’humanité, mais vraiment pour ses amis, ce qui en était le cœur et la raison. Elle est bonne », a souligné l’actrice.

Joe Russe, l’un des directeurs de Avengers : Fin de partie, a déclaré qu’il n’y avait pas mieux « point final » pour le caractère que son sacrifice. « La mort n’est pas toujours une mauvaise chose. Elle peut être une fin noble, spirituelle et héroïque. Si vous vous sacrifiez pour des millions, votre fin sera puissante », songea le cinéaste.

Il y a encore de la place pour une autre histoire Veuve noire dans le MCU lorsqu’elle rejoint la famille qui l’accompagnait avant les Avengers : Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh) et Melina Vostokoff (Rachel Weisz). Ils doivent faire face à leur passé et à un méchant insaisissable capable de copier n’importe quel mouvement : Tyran.

Les événements de cette dernière aventure se produisent après Captain America : guerre civile. Le port de David a souligné que la bonne chose est que le public » tu connais la mythologie « du personnage et sait ce qui se passera après la bande.