Scarlett Johansson et Chris Evans joueront ensemble dans un film

Deux acteurs qui étaient membres des Avengers dans les films Marvel sont sur le point de se revoir. Selon les rapports, Scarlett Johansson et Chris Evans participera à la prochaine production d’Apple, mettant en vedette dans le film »Projet Artémis ». Le film se déroulera pendant la course à l’espace, mais les personnages des deux acteurs n’ont pas encore été annoncés.

Le travail précédent de Johansson a été résumé dans de grands films acclamés par la critique et le commerce tels que les films de 2019 « Jojo Rabbit » et « Marriage Story ». Evan a quant à lui participé à des productions telles que »Knives Out », »The Red Sea Diving Resort » et »Gifted ».

Cependant, les performances qui ont donné le plus de visibilité aux acteurs sont leurs rôles dans les films Marvel, avec Scarlett Johansson dans Black Widow, également connue sous le nom de Natasha Romanoff, et Chris Evans dans le rôle du super-soldat Steve Rogers, plus connu sous le nom de Captain America.

Johansson et Evans travailleront à nouveau ensemble dans un film du film de 2019, » Avengers: Endgame », même les deux acteurs allaient jouer tous les deux dans le film » Ghosted » de Dexter Fletched, mais à la fin Johansson a fini par quitter le poste en raison de conflits avec les dates d’enregistrement.

Le nouveau film sera réalisé par Jason Bateman, avec un scénario de Rose Gilroy, tandis que Jonthan Lia et Keenan Flynn produiront le film via leur société de production These Pictures.

Apple a récemment trouvé le succès dans la réalisation de films avec » CODA » de l’année dernière, réalisé par Sian Heder, remportant le prix du meilleur film aux Oscars. »CODA » est le premier film d’une plateforme de streaming à remporter l’Oscar du meilleur film.

La liste des films à venir d’Apple comprend « Killer’s Of The Flower Moon », réalisé par le célèbre cinéaste Martin Scorsese. La société sortira également le film » Tetris », avec Taron Egerton.

On ne sait pas encore quand le film intitulé « Project Artemis » sortira officiellement, mais ce sera une production Apple originale. Pour faciliter l’attente de voir Evans et Johansson ensemble, vous pouvez revoir les films Marvel, qui sont disponibles sur le service de streaming Disney +.