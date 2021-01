Scarlett Johansson est probablement l’un des acteurs Marvel les plus détestés après Jeremy Renner

En produisant les meilleurs films de chaque année, Marvel Studios fait soit des superstars des acteurs de son film, soit augmente considérablement le profil d’acteurs déjà de grands noms. La plupart d’entre eux sont aimés à Hollywood, mais plusieurs d’entre eux, dont Jeremy Renner, Chris Pratt et Scarlett Johansson, sont des figures polarisantes. Pour Johansson, entre ses rôles qui ne lui conviennent pas le mieux et plusieurs déclarations controversées, l’actrice pourrait très bien être l’acteur de Marvel le plus détesté après Renner.

Scarlett Johansson | Anthony Behar / Bravo

Polémique sur le « fantôme dans la coquille »

Le rôle le plus controversé de Johansson à ce jour est celui du major Mira Killian / Motoko Kusanagi dans Paramount Fantôme dans la coquille. Le film a reçu un accueil négatif en raison du casting de Johannson et d’autres acteurs non asiatiques. Les critiques ont déclaré que le film avait été blanchi à la chaux. Le film a même révélé à la fin que le personnage de Johansson était initialement une jeune fille japonaise.

CONNEXES: Pourquoi Jeremy Renner est l’un des acteurs les plus détestés d’Hollywood

Le réalisateur Rupert Sanders a défendu le casting de Johannson, déclarant: «Il y a très peu d’actrices avec 20 ans d’expérience qui possèdent déjà l’éthique cyberpunk. Je maintiens ma décision: c’est la meilleure actrice de sa génération.

Johansson elle-même a déclaré qu’elle ne croyait pas que le film était coupable de blanchiment et a dit Bonjour Amérique qu’elle ne représenterait jamais un personnage d’une race différente. Le Media Action Network pour les Américains d’origine asiatique a déclaré que l’actrice «mentait» en disant cela.

La controverse « Rub & Tug »

En 2018, Johansson a abandonné le prochain film Frotter et remorquer, quittant le rôle de pivot Dante «Tex» Gill. L’actrice a suscité la controverse parce que Beause Gill, une figure réelle, était un homme transgenre, alors que Johansson est une femme cisgenre.

La réaction de l’actrice a été immédiate et s’est aggravée une fois qu’elle et son équipe ont publié une déclaration sourde. Dans la déclaration, Johansson a souligné des acteurs hétérosexuels et cisgenres jouant des acteurs transgenres à l’écran auparavant. Bustle a rapporté que la déclaration disait: «Dites-leur [critics] ils peuvent être adressés aux représentants de Jeffrey Tambor, Jared Leto et Felicity Huffman pour commentaires. »

Plus tard, elle est revenue sur ses commentaires, disant qu’elle en savait plus sur les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être dans le film et pourquoi ses déclarations initiales étaient insensibles. «À la lumière des récentes questions éthiques soulevées autour de mon casting en tant que Dante Tex Gill, j’ai décidé de retirer respectueusement ma participation au projet», a-t-elle déclaré. «Notre compréhension culturelle des personnes transgenres continue de progresser, et j’ai beaucoup appris de la communauté depuis que j’ai fait ma première déclaration à propos de mon casting et je me suis rendu compte que c’était insensible. J’ai beaucoup d’admiration et d’amour pour la communauté trans et je suis reconnaissant que la conversation sur l’inclusion se poursuive.

Si elle a joué dans Frotter et remorquer, le film aurait été une autre collaboration avec Rupert Sanders, qui a réalisé le controversé Fantôme dans la coquille adaptation.

Malgré la Fantôme dans la coquille et Frotter et remorquer controverses, en 2019, l’actrice semblait toujours croire qu’elle devrait jouer n’importe quel personnage «Vous savez, en tant qu’acteur, je devrais être autorisé à jouer n’importe quelle personne, ou n’importe quel arbre, ou n’importe quel animal parce que c’est mon travail et les exigences de mon travail », A-t-elle déclaré au magazine As If« J’ai l’impression que c’est une tendance dans mon entreprise et que cela doit se produire pour diverses raisons sociales, mais il y a des moments où cela devient inconfortable quand cela affecte l’art parce que je pense que l’art devrait être libre de restrictions. «

Soutien de Woody Allen

Johansson a une histoire bien documentée de travail avec Woody Allen. Elle est apparue dans le directeur assiégé Balle de match, Scoop et Vicky Cristina Barcelone.

Malgré les allégations publiques d’abus sexuel qui lui ont été infligées ces dernières années, Johansson a déclaré en 2019 qu’elle travaillerait toujours avec le réalisateur.

«J’adore Woody», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. «Je le crois et je travaillerais avec lui à tout moment. Je vois Woody chaque fois que je le peux, et j’ai eu beaucoup de conversations avec lui à ce sujet (les allégations contre lui). J’ai été très direct avec lui et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence et je le crois. C’est difficile parce que c’est une période où les gens sont très excités, et c’est compréhensible », a-t-elle ajouté. «Les choses devaient être remuées, et les gens ont donc beaucoup de passion et beaucoup de sentiments forts et sont en colère, à juste titre. C’est une période intense.

Comme ses remarques controversées précédentes, elle a publié une autre déclaration pour clarifier ce qu’elle avait dit initialement. En parlant avec Vanity Fair, Johansson a répondu à l’idée que ses commentaires étaient insensibles aux victimes d’abus qui se manifestent.

«Ouais, je comprends comment cela déclenche pour certaines personnes. Mais juste parce que je crois que mon amie ne veut pas dire que je ne soutiens pas les femmes, croyez les femmes », a-t-elle déclaré. «Je pense que vous devez le prendre au cas par cas. Vous ne pouvez pas avoir cette déclaration générale – je ne le crois pas. Mais c’est ma conviction personnelle. Voilà comment je me sens. »

Malgré ce que le grand public pense de Johansson, il est clair qu’il sera une figure hollywoodienne pendant de nombreuses années. Reste à savoir si elle continuera à faire des commentaires et à assumer des rôles qui provoquent une réaction violente.