Scarlett Johansson espère avoir un impact avec son procès contre Disney

Après le procès que Scarlett Johansson a déposé contre Disney après la première hybride de « Black Widow » en streaming et cinémas, l’actrice espère avoir laissé un grand impact sur l’industrie cinématographique et avec cela, plus d’acteurs osent demander une compensation juste de la part des grands studios de cinéma.

« C’est une période d’évolution où cette immense mer de changement se produit, et comme ma fille l’a dit l’autre jour, vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser des œufs », a déclaré Johansson lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter pendant numéro 35. de la Cinémathèque américaine, qui a organisé une cérémonie en son honneur.

La cérémonie a réuni une grande variété d’invités célèbres qui se sont réunis pour célébrer l’illustre carrière de Scarlett Johansson sur grand écran. Ils comprenaient son mari, le comédien Colin Jost, le président de Marvel Studios Kevin Feige, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Jon Favreau et l’actrice chevronnée Jamie Lee Curtis.

Johansson a noté que cette période, qui a commencé comme une situation festive après la première réussie de « Black Widow » et la réception devant les fans de Marvel, est devenue une période de grand stress et d’inquiétude. « Je me sens très chanceuse que personne n’ait à vivre ce que j’ai vécu et que cela ait eu, je pense, un impact positif sur l’industrie et, espérons-le, sur la vie des artistes et des créatifs », a commenté l’actrice.

Le procès de Johansson aurait été présenté à Disney en juillet dernier, lorsque son film d’adieu au rôle de Natasha Romanoff dans le MCU a reçu, parallèlement à sa première en salles, un lancement via « Premier Access », le service premium de Disney +.

Bien que Disney ait soutenu que la première en streaming du film augmenterait sa portée de téléspectateurs, Johansson souligne qu’en plus de rompre le contrat du film qu’elle a produit, cette action a considérablement réduit sa collection au box-office, dont caractère stipulé par contrat.

L’affaire allait rapidement sauter à la presse, les deux parties parvenant finalement à un accord à huis clos, ce qui n’aurait pas affecté la relation de Johansson avec le studio, puisqu’elle a été confirmée en tant que productrice exécutive sur au moins deux projets (et tout semble indiquent qu’il pourrait y en avoir plus à l’avenir).