Scarlett Johansson envisage son avenir MCU, reviendra-t-elle un jour après Black Widow ?

Après ce qui semble être une éternité, le chant du cygne du MCU de Scarlett Johansson Veuve noire est juste au coin de la rue. En plus d’offrir à son personnage une dernière apparition, suite aux événements de Fin du jeu, qui l’a exclue de l’avenir de l’univers cinématographique, cela nous donne également l’un de nos meilleurs aperçus du passé de Natasha Romanoff et aura apparemment des répercussions sur l’avenir de la franchise Marvel. Alors que Johansson dit au revoir à un rôle qu’elle a joué pour la première fois il y a plus de dix ans, elle a révélé que passer à autre chose n’est jamais une chose facile à faire.

Discutant de ses sentiments de laisser le rôle derrière elle, elle a déclaré: « C’est définitivement doux-amer parce que j’aime ma famille Marvel. Je ne serai jamais prête à ne pas en faire partie. Ils feront toujours partie de la famille. Je ne le ferai jamais. Je me sens prêt à ne pas être dedans, parce que je déteste avoir l’impression de rater des trucs avec eux. Et qui sait ? Peut-être qu’à un moment donné, nous aurons l’occasion de collaborer d’une autre manière.

Eh bien, étant donné que nous savons que le MCU est sur le point d’être fracturé à bien des égards à la suite des événements de la chute de Thanos et des Avengers jouant avec le temps, tandis que les deux nouveaux Homme araignée et Docteur étrange les films ont taquiné la théorie du multivers. Avec tout cela, il n’y a aucune raison pour que ce soit la dernière fois que nous voyons Black Widow de Johansson dans le MCU.

Cependant, l’actrice a déclaré: « C’était certainement merveilleux de pouvoir produire cela avec eux, car j’ai appris à vraiment connaître le processus et à les connaître d’une toute autre manière intime. C’était très excitant. En même temps, je Je me sens vraiment bien de passer à autre chose de ce chapitre. Je suis incroyablement fier de ce film. C’est tellement fort », a déclaré Johansson. « Cela s’est avéré si magnifique. Il y a tellement d’amour dedans. Tout y a une intention et un but. Et, vous savez, j’aimerai toujours Natasha. J’ai adoré la jouer, et je sens qu’elle est seule dans cet univers d’une manière dans laquelle je me sens vraiment bien. Et parfois, vous savez, le plus… »

S’arrêtant un instant pour déterminer exactement comment exprimer ses pensées, elle a ajouté: « À tous points de vue, et certainement en tant qu’acteur, il est toujours préférable de quitter une situation lorsque vous êtes au top. Et de se sentir bien dans quelque chose . C’est génial. Et je me sens au top avec ça. Vraiment. J’en suis vraiment fier. Alors nous verrons comment tout le monde le voit ! Mais j’aimerai toujours mon expérience. »

Avec ces commentaires, il se pourrait bien que Johansson soit prêt à passer le manteau de Black Widow à Yelena Belova de Florence Pugh. Il serait certainement logique qu’elle veuille qu’on se souvienne d’elle pour avoir éclaté de gloire plutôt que d’avoir dépassé son accueil et que le personnage devienne vieux et répétitif. Selon ses derniers commentaires, il pourrait bien sembler que c’était le plan depuis le début.

« J’ai vraiment ressenti ça dès le début », Scarlett Johansson continua. « Elle se tient complètement seule. Elle est forte et différente. Elle est si différente de Natasha. Vous voyez aussi la différence générationnelle, aussi, dans la façon dont ils réagissent aux choses, et à quoi ils font attention, ou à quoi ils ne font pas attention « , a déclaré Johansson. « C’est tellement frais, ce qu’elle fait. C’est aussi très représentatif de qui elle est en tant que personne. Elle est sans excuse, et confiante en elle-même, et curieuse, et courageuse et émotionnellement courageuse – bien plus que je ne l’ai jamais été. Et ça tout se passe. C’est merveilleux d’avoir l’impression d’assister à quelque chose de grand qui se passe. «

Il ne nous reste plus qu’un mois à attendre pour savoir comment l’épilogue de Natasha Romanoff dans le MCU se déroulera lorsque le film arrivera dans les salles et sur Disney + Premiere le 9 juillet.

Sujets : Veuve noire